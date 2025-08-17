СПРЕМИТЕ СЕ, ГРМИ, СЕВА, СТИЖЕ! РХМЗ издао упозорење ЕВО КО ЋЕ НАЈВИШЕ ДА ПОКИСНЕ
БЕОГРАД Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је упозорење за подручје Београда, Бачке, као и Сремског, Мачванског и Колубарског округа на интензивне пљускове са грмљавином и градом за данас.
РХМЗ указује на то да ће се јако развијена конвективна облачност на подручју јужног Срема у наредних сат до два преместити ка Мачванском и Колубарском округу. "Јако развијена конвективна облачност која на подручју јужног Срема условљава интензивне пљускове са грмљавином и локалном појавом града у наредних сат до два преместаће се ка Мачванском и Колубарском округу", наводи се у упозорењу.
За подручје Београда РХМЗ најављује интензивне пљускове са грмљавином и локалном појавом града у јужним деловима града.
"У јужним деловима Београда (Степојевац и Вранић) јако развијена конвективна облачност условљава интензивне пљускове са грмљавином и локалном појавом града и имаће тенденцију премештања ка Лазаревцу", наводе из РХМЗ.
Како су навели, на северозападу Бачке, код Бачког Моноштора, јако развијена конвективна облачност условљава интензивне пљускове са грмљавином и градом.