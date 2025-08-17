light rain
29°C
17.08.2025.
Нови Сад
eur
117.175
usd
100.4673
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СПРЕМИТЕ СЕ, ГРМИ, СЕВА, СТИЖЕ! РХМЗ издао упозорење ЕВО КО ЋЕ НАЈВИШЕ ДА ПОКИСНЕ

17.08.2025. 16:43 16:46
Пише:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Pixabay.com

БЕОГРАД Републички хидрометеоролошки завод (РХМЗ) издао је упозорење за подручје Београда, Бачке, као и Сремског, Мачванског и Колубарског округа на интензивне пљускове са грмљавином и градом за данас.

РХМЗ указује на то да ће се јако развијена конвективна облачност на подручју јужног Срема у наредних сат до два преместити ка Мачванском и Колубарском округу. "Јако развијена конвективна облачност која на подручју јужног Срема условљава интензивне пљускове са грмљавином и локалном појавом града у наредних сат до два преместаће се ка Мачванском и Колубарском округу", наводи се у упозорењу.

 За подручје Београда РХМЗ најављује интензивне пљускове са грмљавином и локалном појавом града у јужним деловима града.

 "У јужним деловима Београда (Степојевац и Вранић) јако развијена конвективна облачност условљава интензивне пљускове са грмљавином и локалном појавом града и имаће тенденцију премештања ка Лазаревцу", наводе из РХМЗ. 

Како су навели, на северозападу Бачке, код Бачког Моноштора, јако развијена конвективна облачност условљава интензивне пљускове са грмљавином и градом.

Метео метеоролошки услови невреме србија
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај