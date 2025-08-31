overcast clouds
ИЗ ПРОХЛАДНОГ СИВИЛА У НОВУ ВРУЋИНУ Сутра претежно сунчано и видно топлије ТЕК ПОНЕГДЕ МОГУЋА СЛАБА КИША

31.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Tanjug/M.Paunović, ilustracija

Сутра ће бити претежно сунчано и топлије време, само ујутро и пре подне на истоку и југоистоку, уз променљиву облачност, понегде се очекује слаба киша, после подне у тим крајевима разведравање, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ).

Дуваће слаб и умерен ветар, на истоку повремено и јак западни и северозападни.

Најнижа температура од 12 до 19 степени, а највиша од 27 до 31 степени.

У Београду ће сутра бити претежно сунчано и топлије.

Дуваће слаб и умерен западни и северозападни ветар.

Најнижа температура биће од 15 до 17 степени, а највиша око 29.

У уторак већи део дана очекује се да ће бити претежно сунчано и топло време.

Крајем дана на северозападу Србије уследиће наоблачење са кишом и локалним пљусковима са грмљавином, које ће се у току ноћи ка среди и у среду ујутро проширити и на остале крајеве.

Затим ће до краја периода бити променљиво време, на северу углавном суво, у осталим крајевима местимично са кишом и пљусковима са грмљавином.

 

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
