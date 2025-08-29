ОПАСНО ПО ЖИВОТ ОД НОВОГ САДА ДО СУБОТИЦЕ! ХИТНО СЕ ОГЛАСИЛА ЖЕЛЕЗНИЦА: Мрежа од 25.000 волти на брзој прузи од данас у погону
Инфраструктура железнице Србије саопштила је данас да ће на прузи Нови Сад - Суботица бити стављена под напон контактна мрежа од 25.000 волти, изузетно опасан по људски живот.
Наглашава се да, када је контактна мрежа изнад пруге под високим напоном, струјно коло може да буде и по неколико метара од струјних водова, као и да у таквим случајевима није неопходно да се додирну водови, већ је довољно да се само уђе у струјно коло и доживи струјни удар, који се најчешће трагично завршава.
"Подсећамо да је у близини пруге строго забрањено било какво неовлашћено кретање, а након стављања под високи напон контактне мреже изнад пруге Нови Сад - Суботица, непоштовање прописа може директно да угрози људске животе", саопштили су из Инфраструктура железниче Србије.
Инфраструктура железнице Србије зато и овај пут апелује и упозорава да се нико неовлашћено не креће у близини пруге, јер је то најстроже забрањено, као и да се у станицама и поред пруге поштују знакови упозорења, како би се избегле несреће и сачували људски животи.