У ЈАБУЦИ КОД ФОЧЕ ОБЕЛЕЖЕНЕ 33 ГОДИНЕ ОД ЗЛОЧИНА Помен за страдале Србе, за масакр нико није одговарао
ФОЧА: У Јабуци код Фоче, на простору Федерације БиХ, служен је помен за браниоце и 43 цивила, које су пре 33 године убили припадници тзв.
Масакрирања и спаљивања у 18 села јабучке месне заједнице, највеће у предратној општини Фоча, нису били поштеђени ни стари и непокретни, преноси РТРС.
У знак сећања на ове жртве паљене су свеће и положено је цвеће. Председник Црквеног одбора Ранко Скакавац рекао је да је Јабука место првог масовног страдања фочанских Срба, место бола, туге и васкрсења, преноси Срна.
„Данас смо и тужни и радосни, тужни зато што немамо 137 наше браће, а весели што се Јабучани сваке године на Преображење скупљају у својој Јабуци, чувају и негују своју традицију. Част нам је да су са нама данас наша браћа из Црне Горе, Србије, Републике Српске и највише из Фоче и што једино може да се види јесу сузе радоснице", истакао је Скакавац.
Председник Удружења прогнаних Јабучана и један од организатора преображењског сабрања Љубиша Симовић подсетио је да је црква у Јабуци минирана 1992, као и да се од њене обнове 2005. године Јабучани и бројни други верници и поштоваоци страдања окупљају на Преображење како би се присетили страдалих и послали поруку да живот у Јабуци није угашен.
"Данас смо у опходу око храма истакли имена страдалих Јабучана, њих укупно 137, који су велики страдалници и хероји које не заборављамо. Многи од њих, да су преживели, данас би носили барјаке, иконе и славили славу да се све то није догодило. Овде ми је погинуо отац и два сестрића, доста рођака, кумова и пријатеља", навео је Симовић.
За злочин у Јабуци јула 1992. године нико од наредбодаваца и извршилаца није одговарао. Масакр над српским цивилима некада фочанске мјесне заједнице Јабука, која је након Дејтона припала Федерацији БиХ, који се догодио 23. јула 1992. године, када су убијена 43 мештанина, прво је масовно страдање Срба у општини Фоча у протеклом рату.
Муслиманска војска тада је попалила све куће и помоћне објекте на које је наишла убијајући све пред собом, а милости није било ни за слепе и непокретне старице, девојке и децу, које су убијали и палили у њиховим кућама. Село Јабука и сама црква претрпели су велико страдање током Одбрамбено-отаџбинског рата, а од предратног становништва данас у ширем реону Јабуке живе само две особе српске националности.