ЈАК ВЕТАР У НОВОМ САДУ НЕ ПРЕСТАЈЕ ДА ДУВА! Крајем дана у ТРИ ДЕЛА земље стижу ПЉУСКОВИ- Температура ће се спустити за 12 степени!

29.08.2025. 06:57 07:05
novi sad
Фото: unsplash.com

Данас у Србији сунчано и веома топло, са слабим или умереним ветром.

У кошавском подручју повремено јак, јужни и југоисточни, а на југу Баната и у доњем Подунављу и са ударима олујне јачине. 

Највиша температура од 30 у Тимочкој Крајини до 38 степени у западној, северозападној и делом централној Србији. Крајем дана и у току ноћи у Подрињу, Срему и Бачкој повећање облачности, местимично с кишом и локалним пљусковима са грмљавином.

Време током викенда

За дане викенда (30 - 31.08.) променљиво облачно и нестабилно, повремено с кишом и локалним пљусковима са грмљавином уз пад температуре и престанак кошаве.

Почетком септембра у већини дана претежно сунчано и натпросечно топло, а пролазно наоблачење са падавинама очекује се у уторак (02.09.) крајем дана на северозападу, а током ноћи, као и у среду ујутро и пре подне (03.09.) и у осталим деловима Србије.

временска прогноза ветар
Вести Друштво
