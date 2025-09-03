light rain
(ФОТО) КАМЕЊЕ И СТЕНЕ ПАДАЛИ НА ПУТЕВЕ Јако невреме изазвало ВЕЛИКЕ ОДРОНОНЕ на саобраћајница у овим деловима Србије!

03.09.2025. 17:33 18:17
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА, 192
с
Фото: РИНА

КРАЉЕВО:  На магистралном путу Краљево - Рашка током поподнвених сати дошло је до великог одрона када се већа количина стена и камења сурвала на пут.

- До одрона је дошло услед падавина, камење и стене пале су на јако прометну саобраћајницу. Добро је да у том тренутку није било возила, па није дошло до теже несреће, каже за РИНУ један од возача који се затекао на лицу места.

Сами возачи који су се у том тенутку затекли на магистралном путу изашли су из својих возила и почели да расклањају камење.

Потом су реаговале и надлежне службе, а саобраћај је нормализован.

Како јавља 192, јака киша која пада у Полимској долини изазвала је бројне одроне, посебно на путу од Бистрице према Прибоју

Камење се обрушило на коловоз, па се возачима саветује максималан опрез!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Краљево рашка одрон
Вести Друштво
