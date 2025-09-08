overcast clouds
КАРАВАН ИГРЕ У НОВОМ САДУ Пружа шансу младим играчима за стипендије и ангажман у иностранству

08.09.2025. 11:49 12:14
Пише:
Дневник
Извор:
танјуг/Дневник
Балет
Фото: pixabay.com

НОВИ САД: Традиционални образовни пројекат Националне фондације за игру и швајцарске фондације Арт ментор "Kараван игре" наставља се овог септембра у Новом Саду, саопштили су данас организатори.

Национална фондација за игру је навела да ће са ученицима балетских школа из Новог Сада и Београда радити кореографкиња Маша Kолар и играч Винћенцо де Роса.

"Програм текућег 'Kаравана игре' фокусира се на средине у којима постоје акредитоване балетске школе, и на рад са генерацијом играча између 15 и 18 година старости, који желе да се усавршавају са циљем да игра постане њихова професија", истакнуто је у саопштењу.

Kако је наведено, "Kараван игре" нуди могућност да са стручњацима из света, у својој земљи и бесплатно, наши млади уметници добију прилику за усавршавањем, али и да отворе пут ка стипендијама и ангажманима у иностранству.

"На крају сваке етапе рада, планиране су презентације, и то за публику исте или сличне генерације. На тај начин, омогућава се сагледавање уметничког одрастања и процеса, гради поштовање према уметничким занатима или напросто одређује ниво знања и интересовања", саопштила је Национална фондација за игру.

Пројекат "Kараван игре" отпочели су 2017. године Национална фондација за уметничку игру и Београдски фестивал игре, уз подршку фондације Арт ментор из Луцерна и Министарства државне управе и локалне самоуправе Србије.
 

