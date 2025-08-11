clear sky
КИША МЕТЕОРА СУТРА НАЈВИДЉИВИЈА НА НЕБУ ИЗНАД СРБИЈЕ Љубитељи звезданог неба моћи ће да виде и до 100 метеора на сат!

11.08.2025. 11:12 11:19
Пише:
Дневник
Извор:
Новосадска.тв/Дневник
Пермидски метеорски пљусак, или Персеида, биће виђен у Србији, као и широм северне хемисфере, до краја августа.

Овај метеорски пљусак ће достићи врхунац између 12. и 13. августа.

У том периоду, можда ћете запазити и 50 до 100 метеора на сат из добре, мрачне локације. Идеална су места са мање градског осветљења, ушушкана у природи, а такво једно је засигурно Фрушка гора или сеоска подручја.

Стручњаци препоручују да надгледање обавите неколико дана пре или након врхунаца, када је Месец нижи или зашао, или да се склоните у његову сенку (позадину дрвећа, зграду, брдо) како бисте смањили светлосни утицај.

Врхунац долази на ноћ између 12. и 13. августа, а већ сада можете видети метеорске трагове, нарочито у касним вечерњим и раним јутарњим сатима – нарочито са мрачне, отворене локалне позиције и привикавањем очију на мрак. Очима је потребно 15 до 20 минута да се потпуно навикну, а онда вас чека уживање.

Извор:
Новосадска.тв/Дневник
Пише:
Дневник
