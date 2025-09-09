light rain
25°C
09.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1546
usd
99.5028
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Ко се вечерас радује? ИЗВУЧЕНИ БРОЈЕВИ 71. КОЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ ЛОТО

09.09.2025. 20:21 20:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

Извучени су бројеви 71. кола игре на срећу Лото.

Према извештају Државне лутрије Србије, седмица је износила 600.000 евра, али нико није погодио добитну комбинацију. 

Извучени су бројеви: 37, 4, 2, 6, 10, 12 и 18

"Шестицу" су освојила 4 играча, а она је вредела 784.637 динара.

Ни они који су играли Лото плус седмицу вечерас нису имали среће. Бројеве 36, 20, 21, 26, 34, 10 и 32 нико није погодио. Лото плус седмица износила је 650.000 евра.

У Џокер игри извучени су бројеви 2,1,1,0,8 и 9. Ни у овој игри нико није успео да освоји премију која је износила 260.000 евра.

лото лото добитак лото извлачење лото премија лото седмица
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ИГРАЛА ИСТУ КОМБИНАЦИЈУ И ИСПЛАТИЛО СЕ Добила је милионску премију на Лотоу, ево и колику
лото

ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ ИГРАЛА ИСТУ КОМБИНАЦИЈУ И ИСПЛАТИЛО СЕ Добила је милионску премију на Лотоу, ево и колику

03.09.2025. 18:43 18:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЕВО КО ИМА ИМА НАЈВИШЕ ШАНСИ ДА ДОБИЈЕ СЕДМИЦУ НА ЛОТОУ! Три знака хороскопа треба да играју, погодиће их „златна киша“!
s

ЕВО КО ИМА ИМА НАЈВИШЕ ШАНСИ ДА ДОБИЈЕ СЕДМИЦУ НА ЛОТОУ! Три знака хороскопа треба да играју, погодиће их „златна киша“!

01.09.2025. 15:40 15:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај