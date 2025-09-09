Ко се вечерас радује? ИЗВУЧЕНИ БРОЈЕВИ 71. КОЛА ИГРЕ НА СРЕЋУ ЛОТО
09.09.2025. 20:21 20:29
Коментари (0)
Извучени су бројеви 71. кола игре на срећу Лото.
Према извештају Државне лутрије Србије, седмица је износила 600.000 евра, али нико није погодио добитну комбинацију.
Извучени су бројеви: 37, 4, 2, 6, 10, 12 и 18
"Шестицу" су освојила 4 играча, а она је вредела 784.637 динара.
Ни они који су играли Лото плус седмицу вечерас нису имали среће. Бројеве 36, 20, 21, 26, 34, 10 и 32 нико није погодио. Лото плус седмица износила је 650.000 евра.
У Џокер игри извучени су бројеви 2,1,1,0,8 и 9. Ни у овој игри нико није успео да освоји премију која је износила 260.000 евра.