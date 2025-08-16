broken clouds
КОЛОНЕ, КОЛОНЕ, КОЛОНЕ: На Хоргошу се чека И 2 САТА, БИРАЈТЕ МАЊЕ ПРЕЛАЗЕ

16.08.2025. 18:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
d

Према подацима Управе граничне полиције, у 17.15 часова на појединим граничним прелазима забележена су дужа задржавања за путничка моторна возила.

Највеће гужве тренутно су на прелазу Хоргош 2, где се на излазу чека око 120 минута, док је на Хоргошу задржавање око сат времена. 

Исто толико чека се и на излазу код Келебије и Батроваца. 

На граничном прелазу Шид време задржавања износи 30 минута, а на Градини 30 минута у оба смера. 

На Прешеву је задржавање 30 минута на излазу и 20 минута на улазу. 

На мањим прелазима бележи се нешто мање задржавање: на Гостуну 40 минута на улазу, док се на Јабуци чека 25 минута на излазу и 50 минута на улазу. 

JП „Путеви Србије“ апелује на возаче да планирају путовања у складу са временом чекања на граници и да буду опрезни у вожњи.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
