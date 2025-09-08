ЛЕТЊЕ СУНЦЕ СЕ НЕ ПРЕДАЈЕ, АЛИ НЕВРЕМЕ ПРАВИ ХАОС ПО РЕГИОНИМА Афрички топлотни талас осетиће се до среде
Већ од касних поподневних часова у Србију стиже невреме које ће се задржати и сутра током дана. Невреме ће бити пропраћено обилним падавинама и локалним пљусковима са грмљавином.
У одређеним деловима земље биће услова за грмљавинске олује и непогоде са градом.
Највећа вероватноћа падавина и непогода очекује се у Златиборском округу, на Пештеру, на подручју Голије, Рашке и у пограничном делу са Црном Гором.
Максимална температура биће данас од 28 до 32, у Београду до 30 степени, а у уторак и у среду од 30 до 34°Ц.
Дакле, све до среде Србија ће бити под утицајем врло топле ваздушне масе са севера Африке.
У среду се очекује повећање облачности и то ће бити увод у промену времена. Већ увече и током ноћи у западним и северозапaдним, а у четвртак и у осталим пределима очекује се пролазно наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином, а понегде се очекују и кракотрајне грмљавинске непогоде.
Иако ће доћи до пролазне промене времена, температура ће бити тек у мањем паду, након чега ће наступити стабилизација, а летње време задржало би се бар до средине септембра.
Максимална температура наредног петка биће од 27 до 29 степени, у суботу око 30 степени, потом у недељу у мањем паду.