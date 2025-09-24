light rain
ЛЕТЊЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 32, АЛИ САМО ЈОШ ДАНАС Викенд доноси облаке и пљускове

24.09.2025. 07:11
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs

a
Фото: Pixabay.com

Данас пре подне, према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, очекује се претежно сунчано време, на северозападу уз малу и умерену облачност.

После подне у свим пределима уследиће постепено наоблачење са запада, а увече и током ноћи киша и локални пљускови са грмљавином очекују се понегде на западу, а углавном на северу Србије.

Дуваће слаб до умерен јужни и југоисточни ветар, на северу Војводине североисточни.

Најнижа температура биће од 8 до 17 степени, а највиша дневна од 25 на западу до 32 степена на југоистоку земље.

У Београду ће данас пре подне бити претежно сунчано, после подне постепено очекује се наоблачење са запада, крајем дана са слабом, краткотрајном кишом.

Дуваће слаб до умерен јужни и југоисточни ветар.

Најнижа температура биће око 17 степени, а највиша дневна око 27.

Време у наредних седам дана

Наредних седам дана очекује се постепено свежије време, за викенд и почетком следеће седмице у већини места највиша дневна температура биће у интервалу од 16 до 20 степени, у кошавском подручју од четвртка до недеље уз умерен и јак југоистолни ветар, на југу Баната и у доњем Подунављу и са ударима олујне јачине.

Током дана биће променљиво облачно, у четвртак и петак местимично са краткотрајним падавинама које се за викенд и почетком следеће седмице очекују углавном у југоисточним, јужним и југозападним пределима Србије.

