ЛЕТЊИ ДАН ПРЕД НАМА Потом следи преокрет, очекују нас ПЉУСКОВИ СА ГРМЉАВИНОМ, ево и када

У Србији у недељу сунчано и топло време.

Дуваће слаб до умерен северни и североисточни ветар. Јутарња температура од 11 до 19 степени, максимална дневна од 26 на западу до 32 на истоку Србије. 

Наставља се натпросечно топло и сунчано време, а у другој половини седмице променљиво са локалном појавом кише и пљускова с грмљавином.

До уторка претежно сунчано, повремено уз малу до умерену облачност. Биће и натпросечно топло време - у већини места од тридесет до тридесет четири степена. Уз локални развој облачности могућа је веома ретка појава краткотрајне кише или пљуска у планинским пределима.

У другој половини наредне седмице променљиво облачно.

У среду после подне и увече на северу и западу, а од четвртка понегде и у осталим крајевима киша и пљускови с грмљавином. У кошавском подручју почеће да дува умерен и јак југоисточни ветар. Температура у мањем паду, али ће и даље бити топло.

Како најављује РХМЗ очекује нас наставак касног лета у првој половини септембра.

