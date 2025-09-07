ЛЕТЊИ ДАН ПРЕД НАМА Потом следи преокрет, очекују нас ПЉУСКОВИ СА ГРМЉАВИНОМ, ево и када
У Србији у недељу сунчано и топло време.
Дуваће слаб до умерен северни и североисточни ветар. Јутарња температура од 11 до 19 степени, максимална дневна од 26 на западу до 32 на истоку Србије.
Наставља се натпросечно топло и сунчано време, а у другој половини седмице променљиво са локалном појавом кише и пљускова с грмљавином.
До уторка претежно сунчано, повремено уз малу до умерену облачност. Биће и натпросечно топло време - у већини места од тридесет до тридесет четири степена. Уз локални развој облачности могућа је веома ретка појава краткотрајне кише или пљуска у планинским пределима.
У другој половини наредне седмице променљиво облачно.
У среду после подне и увече на северу и западу, а од четвртка понегде и у осталим крајевима киша и пљускови с грмљавином. У кошавском подручју почеће да дува умерен и јак југоисточни ветар. Температура у мањем паду, али ће и даље бити топло.
Како најављује РХМЗ очекује нас наставак касног лета у првој половини септембра.