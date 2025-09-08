light rain
ЛЕТО НЕ ОДУСТАЈЕ У већем делу Србије сунчано, али после температуре од 34 степена БИЋЕ ПОТРЕБАН И КИШОБРАН

Фото: Pixabay.com

У Србији ће данас, према прогнози Републичког хидрометеоролошког завода, бити претежно сунчано време, повремено уз малу до умерену облачност, која ће средином дана и после подне у брдско-планинским пределима условити ретку појаву краткотрајне кише или пљуска уз могућност грмљавине.

Дуваће слаб до умерен, променљив ветар.

У Београду се данас очекује претежно сунчано време, повремено уз малу до умерену облачност. Дуваће слаб, променљив ветар.

Време у наредним данима

У уторак ће бити претежно сунчано, повремено уз малу до умерену облачност. Биће и натпросечно топло време са температуром у већини места од 30 до 34 степена, а уз локални развој облачности могућа је веома ретка појава краткотрајне кише или пљуска у планинским пределима, као и на северу Србије.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
