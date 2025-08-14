ЛЕТО НЕ ЖЕЛИ ДА ОДЕ! До недеље екстремна спарина, а ево када стиже ОСВЕЖЕЊЕ које ће донети бар на КРАТКО предах од врућине
До недеље ће дневне температуре бити између 35 и 40 степени, уз очекиване пљускове кише.
Освежење се предвиђа од 25. августа са падом температурне до испод 30 степени, али без драстичних промена
- Не види се још увек јаче захлађење, али ћемо у трећој декади августа пасти на просечне летње температуре. Пратићемо свакако, модели за нас предвиђају од 26 до 31 степен, али се очекује да већи део Европе захвати поларни вртлог после 20. августа. Видећемо како ће се то одразити на наше подручје, за сада не би требало да буде драстичне промене – каже метеоролог Иван Ристић. Иначе, оно што је сигурно, то је да ћемо пљускове имати сигурно.
Стиже хладни фронт са севера и пљускови
Ристић каже за „Блиц“ да судар поларног вртлога и афричког антициклона не би требао да спусти драстично температуре у Србији.
- До недеље ће максималне дневне температуре бити од 35 до 40 степени, а у недељу се очекују пљускови кише у већем делу земље. Промењиво време ће спустити температуру на око 33 степени. Фронт који долази са севера условиће само мањи пад температуре и већ од понедељка и уторка температура ће поново почети да расте, тако да ће максимуми ићи и до 35 степени, локално и више – каже Ристић.
Постепени крај лета од Преображења
Топло време задржаће се до понедељка 25. августа, када се очекује ново освежење, али већ претходни пад температуре 19. августа, од Преображења, најавиће постепени крај сушног лета Метеоролог објашњава да ће у том периоду поларни вртлог потиснути афрички антициклон и спустити температуру ваздуха на просечне.
- Са облацима које ће донети ова промена времена биће услова и за пљускове кише понегде праћене грмљавином и појачаним ветром. За сада модели дају да нас очекује постепени прелазак на просечне летње, а затим и јесење температуре, а продори хладног ваздуха који се буду дешавали не би требали драстично утицати на максимуме. Освежење очекујем око 25. августа када ће температуре пасти мало испод 30 степени. Може да буде јаче освежење, али никако претерано – каже Ристић.
Лето ће почети да јењава, али ће ипак да траје
Почетак септембра би могле да обележе температуре између 25 и 30 степени. Лето ће почети да јењава, али ће се наставити. Изгубиће снагу, али према најновијим дугорочним моделима јачег захлађења у Србији још нема на видику.
Ристић сматра да би захлађење које су најавили Италијани, Грци и Бугари у тим земљама исто било пад за 10 до 15 степени, односно на просечне температуре, јер су током претходног и овог топлотног таласа достигле 40 степени, локално и више.
У недељу свежије, али спарно
Сајт "Време&Радар" је најавио да ће до суботе бити претежно сунчано, понегде-повремено и уз малу до умерену облачност.
- У суботу крајем дана и увече мала шанса за локалну појаву краткотрајне кише или пљуска. Ветар слаб до умерен, у четвртак и петак понегде-повремено и појачан источних смерова-кошава. Минимална температура понегде око и пар степени изнад 20 степени. Максимална температура углавном између 33 и 37-38 степени - најављено је у прогнози.
Према тренутним изгледима, поручују метеоролози, у недељу уз променљиву облачност местимично може бити пролазне кише и пљускова с грмљавином, за нијансу свежије али и спарно.