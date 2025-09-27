МАЊИ РАЧУНИ ЗА ПЕНЗОНЕРЕ У СРБИЈИ, ВЕЛИКА ОЛАКШИЦА ЗА ОВУ ГРУПУ Влада Србије увела важне новине
Влада Србије је на последњој седници усвојила измене Уредбе о енергетски угроженим купцима, чиме је проширила олакшице за социјално угрожена домаћинства током предстојеће грејне сезоне.
Ове мере посебно ће обрадовати пензионере са минималним пензијама и кориснике права из борачко-инвалидске заштите.
Према новим правилима, пензионери чије пензије не прелазе 27.711,33 динара, а имају струјомер регистрован на своје име, аутоматски ће добити статус енергетски угроженог купца без потребе за пријављивањем.
Локалне самоуправе ће покренути поступак по службеној дужности. Ови пензионери ће од октобра 2025. до марта 2026. године имати попуст од 1.000 динара на рачунима за струју. Иста олакшица важи и за борце, ратне и мирнодопске војне инвалиде, цивилне инвалиде рата и кориснике породичне инвалиднине, али они морају поднети захтев локалној самоуправи.
Додатно, сви енергетски угрожени купци који редовно плаћају рачуне за струју до 28. у месецу током грејне сезоне добиће додатни попуст од 5%. Такође, у периоду од октобра до марта неће се примењивати смањење границе између плаве и црвене зоне потрошње (са 1.600 kWh на 1.200 kWh), што је значајна олакшица.
Очекује се да ће ове мере омогућити пензионерима са најнижим пензијама и корисницима борачко-инвалидских права уштеде од око 1.500 динара током грејне сезоне. Енергетски угрожени купци имаће право на умањење рачуна за струју и гас без обзира на месечну потрошњу, као и на попуст од 40 до 60% на рачуне за грејање, у зависности од броја чланова домаћинства.
Грађани који примају новчану социјалну помоћ, дечји додатак или додатак за помоћ и негу другог лица, и даље ће се пријављивати подношењем захтева у локалним самоуправама, где бирају да ли желе попуст на рачуне за струју, гас или грејање. Захтеви се решавају у року од месец дана и могу се подносити током целе године.
Ове измене представљају значајан корак ка подршци најугроженијим групама у Србији, омогућавајући им лакше суочавање са трошковима енергије током зимских месеци.