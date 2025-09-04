МЕЂУ ПОВРЕЂЕНИМА У НЕЗАПАМЋЕНОЈ ТРАГЕДИЈИ У ПОРТУГАЛУ НЕМА СРПСКИХ ДРЖАВЉАНА Огласила се српска амбасада, ево шта су навели у саопштењу
04.09.2025. 10:23 11:10
Амбасада Републике Србије у Португалији саопштила је данас да у овом тренутку нема података да су држављани Србије међу повређенима или настрадалима у излетању жичаре из шина.
Амбасада је навела да је током ноћи била у контатку са болницама, МУП и Министарством иностраних послова Португалије, као и да ће наставити да прати ситуацију и да буде на вези са институцијама у случају потребе за било каквом врстом асистенције за грађане Србије.
У Лисабону је у среду дошло до несреће када је жичара исклизнула из шина, и том приликом погинуло је 15 особа, док је најмање 23 повређено од којих пет тешко.
Жичара је превозила више од 40 људи.