03.09.2025.
Нови Сад
(ВИДЕО) СТРАВИЧНА НЕСРЕЋА У ПОРТУГАЛИЈИ Популарна жичара у Лисабону исклизнула из шина! КАБИНА УНИШТЕНА, ИМА МРТВИХ и десетине повређених

03.09.2025. 20:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: youtube prinstcrin/@AlArabiyaEnglish

ЛИСАБОН: Најмање три особе погинуле су данас, а више од 20 их је повређено када је популарна туристичка атракција у Лисабону, жичара Глорија, исклизнула из шина и срушила се, саопштила је португалска полиција.

Фотографија са места догађаја показује да је кабина жичаре, слична трамвају, практично уништена, преноси Ројтерс.

"Оно што тренутно можемо рећи јесте да има неколико жртава", изјавио је шеф смене Лисабонске ватрогасне бригаде.

Видео можете погледати ОВДЕ

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
