МЕДВЕДИ У ЧОПОРИМА КОД ИВАЊИЦЕ! Населили се код села Маскова, преплашени мештани срећу их на сваком кораку
ИВАЊИЦА: У селу Маскова на планини Кушићи код Ивањице завладао је страх након што су мештани у више наврата видели чак четири медведа и једну мечку са четири мечића како се крећу кроз шуму и пењу уз стабла у близини кућа.
Како причају становници, овакви призори су све чешћи и свако кретање у шуми за мештане се претвара у ризик.
- Сваког дана живимо у страху, поготово сада када траје сезона припреме огрева и много људи је у шуми због сече дрва. Највише се плашимо мечке са младунцима јер знамо да тада постаје агресивна и може да нас нападне, кажу за РИНУ мештани.
Становници села истичу да је ситуација све алармантнија и да никад нису били више уплашени. Оно што им додатно улива страх јесте чињеница да медведи сад све ређе падају у потпуни зимски сан.
- Све више видимо њихових брлога, а поред тога пењу се по стаблима и стално наилазимо на трагове. То нас додатно плаши јер значи да су се населили и да их има све више, додају мештани.
Додатну забринутост изазива чињеница да се животиње појављују у чопорима, што повећава опасност за људе.
Страх је још већи јер закон строго забрањује било какву реакцију према медведима.
Мрки медвед је заштићена врста у Србији, а казне за његово повређивање или убијање крећу се и до милион динара. Према Кривичном законику, за овакво дело запрећена је и затворска казна до три године.
Ми не знамо како да се бранимо, јер је медвед заштићенији очигледно него ми мештани који смо остали овде да живимо. Не смемо му ништа, додају уплашени становници планинских села.
Мештани апелују на надлежне да реагују што пре, јер, како кажу, „није питање да ли ће, већ када ће доћи до трагедије“.