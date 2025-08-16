МЕШТАНИ ГА ПРВО ГЛЕДАЛИ У ЧУДУ, А САДА МУ ДОЛАЗЕ ПО ЛЕК ЗА СВАКУ БОЉКУ Ово је златиборски горштак познат по надимку Покретни жбун
Сви који су имали срећу да га на Златибору сретну остали су фасцинарини ликом и делом природњака Боривоја Шишовића са ове српске планине.
Овај човек, по струци машинац, одавно је у страну одложио календар и сат и решио да са својом супругом и децом живи у природи у складу са њом. Он је данас чувени травар, коме се многи обраћају за помоћ јер он има праву природну апотеку у својој сјајној колекцији.
Одавно је међу мештанима због свог аутентичног изгледа познат и по надимку Покретни жбун.
– Златибор је моја кућа, овде је прави рај ако знате да живите су складу са природом. Јако је важно знати како и када се која биљка бере, како би искористили њен максимум за бенефите за здравље. Људима је прво било чудно кад ме виде као покретног жбуна, сада су навикли. Са мном су моја жбуница и жбунићи: супруга и деца – каже за РИНУ Боривоје.
Све биљке које скупи овај природњак користи у својој кухињи, па тако спрема врхунске специјалитете од лековитих трава које су спас за организам. Кад је у питању месо, омиљена му је сланина јер, како каже, маст има и лековита својства, која долазе до изражаја ако се уз то једе и бели лук.
– Склоност ка биљкама и природи наследио сам од оца и брата, али све радим индивидуално, пробам, учим, експериментишем. Има разних трава од којих мање боли трбух, мање боли глава, боље се спава и мање се жена избегава. На Златибору је број један трава ива, затим мајкина душица, кантарион, борова смола је одлична за астму – каже овај травар.
Његове производе траже и користе многи, купују их преко препоруке, а током свог посла често се среће и са једним питањем.
– Питају ме млађи: чича, има ли шта за оне ствари, а ја их кроз шалу питам: па да ли се то још увек ради. Што се тиче мушкости, све је увек било у женским рукама, па није лоше понекад променити, кажем им кроз шалу. Али свакако је важно водити рачуна о целокупном здрављу, па ће и то доћи на своје место – додаје травар.
Боривоје прави разне биљне мешавине, витаминску бомбу од двиљег шипурка која у зимско време чува здравље и имунитет.
– Тај плод има 60 пута више витамина Ц од лимуна, а и домаћи је. Све ми добро пролази јер људи верују у моћ биља, али ипак најтраженија је можда моја биљна мешавина названа „Господар планине” – поручује Боривоје.