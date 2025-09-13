МИНИСТАР ПОЉОПРИВРЕДЕ КАЖЕ ДА ЈЕ ПОШУМЉЕНОСТ СРБИЈЕ НА ЕВРОПСКОМ НИВОУ: „Сеча шума природан процес којим се подстиче садња нових, младих и здравих шума“
ВРЊАЧКА БАЊА: Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Србије Драган Гламочић изјавио је приликом посете 23. Шумаријади у Врњачкој Бањи да је 39 одсто територије Србије пошумљено, што је за 9 одсто више од светског просека.
„Пошумљеност Србије је у равни са европским просеком. Оно што је битно истаћи јесте да је пошумљеност централне Србије близу 60 одсто и много је већа него у Војводини где је то неких седам процената. Тако да је пошумљеност неравномерно распоређена због специфичности терена. То је наша реалност али је пошумљеност много боља него када је први пут рађена инвентура, а то је било чак пре Другог светског рата”, рекао је Гламочић.
Министар је рекао да је сеча шума природан процес којим се подстиче садња нових, младих и здравих шума.
„Ако бисмо оставили те шуме да константно расту то не би био прави начин газдовања. Тако да мислим да је ово једна лепа промоција заштите животне средине”, рекао је он.
Гламочић је присуствовао такмичењу секача дрвећа где је победнику, Марку Нешковићу из Шумског газдинства „Голија” Ивањица уручио награду, а и сам се опробао у секачким дисциплинама.
„Заиста је било задовољство видети како ови људи вешто рукују тестерама. Они то раде сваки дан и то је велика одговорност. Не дај Боже да неко стабло падне на погрешну страну, може некога да повреди или да изазове материјалну штету. Мислим да ово служи и као промоција да заинтересује и нове, младе људе јер и овај посао неко мора да ради”, закључио је министар.
Вршилац дужности директора Јавног предузећа „Србијашума” Крсто Јањушевић је рекао да ће предузеће на чијем је челу поделити 1.000 најугроженијих породица у Србији по осам метара кубних огревног дрвета.
„То ћемо урадити у координацији са Министарством за рад, борачка и социјална питања које ће у наредним данима дефинисати према јаснинм критеријумима које су то породице и ми ћемо кренути испоруку. За ту групу ће `Србијашуме` обезбедити утовар, превоз и истовар на кућној адреси, осам кубних метара дрвета”, рекао је Јањушевић.