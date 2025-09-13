broken clouds
НЕВРЕМЕ ПРЕТИ СРБИЈИ: РХМЗ укључио наранџасти аларм - пљускови, град и олујни ветар ПОСЕБНО УПОЗОРЕЊЕ ЗА БЕОГРАД

13.09.2025. 17:17 17:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Pixabay.com

Републички хидрометеоролошки завод Србије издао је нарaнџасто метео упозорење за читаву земљу због надолазећег јаких непогода.

Очекују се обилни пљускови, грмљавина, град и олујни ветар, док је за престоницу издато и посебно упозорење због очекивано израженијих временских прилика.

Према најави РХМЗ-а, у недељу ће у Србији бити нестабилно време, а послеподневни часови донеће најинтензивније непогоде – са великом количином падавина у кратком року, појавом града и снажним ударима ветра. Нарaнџасти аларм значи да је време опасно, а поједини делови земље биће погођени чак са три опасне појаве истовремено.

У Београду се такође очекује снажно невреме, нарочито поподне и увече, са обилним пљусковима и олујним ветром.

За конкретне локације биће издавана хитна упозорења сат до два унапред.

Шта следи после олује?

У понедељак се краткотрајне падавине очекују на југу и истоку, док ће у уторак и среду киша захватити север земље. 

Од среде поподне прогнозира се углавном сунчано и топлије време, уз променљиву облачност.

Хидролошко упозорење

На снази је и хидролошко упозорење: водостаји Саве, Дунава низводно од Новог Сада и Тисе код Титела биће испод ниских пловидбених нивоа. На више река у унутрашњости протицаји су близу биолошког минимума.

Метео временска прогноза невреме србија невреме
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
