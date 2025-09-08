МОГУ ДА ЗАРОНЕ ГДЕ ГОД ЗАТРЕБА У току реализација напредне обуке за речне диверзанте Војске Србије
Министарство одбране саопштило је данас да је у 72. бригади за специјалне операције у току реализација напредне специјалистичке обуке припадника јединице за речне диверзанте Војске Србије.
Обука траје шест месеци и реализује се на полигонима Војске Србије и каналима, рекама и језерима како би се полазници оспособили за извођење диверзантских, противдиверзантских и противтерористичких дејстава и прикупљање обавештајних података на копну, води и под водом.
У саопштењу је наведено да специјалце који се пријаве за овај курс очекује веома захтевна обука у води и на копну, која подразумева тактичку и стручноспецијалистичку обуку, уз бар два дана роњења недељно и многобројне маршеве на 30 километара под пуном опремом.
Један од полазника ове обуке, који је у јединици пет година, истиче да се пријавио на курс да провери да ли је довољно спреман да одговори специјалним задацима који се постављају пред речне диверзанте.
"Да бисмо дошли на Курс за речне диверзанте пролазимо детаљне и строге лекарске прегледе и физичку проверу. Селекција је природна, курс траје шест месеци, сад смо већ на пола курса. Након првог дела обучавања и после основне обуке, крећемо да ронимо сами, односно са нашом ронилачком паром и много нам значи та наша братска провера и роњење у пару. Без њих не бисмо могли сами да ронимо. Све што се дешава, сваки задатак који имамо обављамо у пару и никад не смемо да се ослонимо на неког трећег", рекао је полазник курса и кандидат за улазак у чету речних диверзаната.
Речни диверзанти Војске Србије свестрани су борци обучени за извршавање најкомплекснијих задатака, како на сопственој тако и на територији под контролом непријатеља.
Њихова врхунска оспособљеност предуслов је за успешно извођење специјалних дејстава у свим хидрометеоролошким и тактичким условима па комплексну и захтевну обуку пролазе током целе године.