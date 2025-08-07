МУП саопштио када се тачно вади АВИО-БОМБА с 220 кила ЕКСПЛОЗИВА У Београду на води ОПСАДНО СТАЊЕ Ево кад би грађани требало да НАПУСТЕ ДОМОВЕ
Припадници Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, у суботу, 9. августа 2025. године, у раним јутарњим часовима, извршиће уклањање, транспорт и уништавање авио-бомбе британске производње из Другог светског рата, пронађене у Улици Николаја Кравцова, на градилишту „Београда на води“.
Пронађена авио-бомба тешка је око 500 килограма, са експлозивним пуњењем од приближно 220 килограма.
Министарство унутрашњих послова позива грађане у околини градилишта „Београда на води“, код Тржног центра „Галерија“ и зграда у деловима улица: Николаја Кравцова, вожда Ђорђа Стратимировића, Луке Ћеловића Требињца, Херцеговачке улице (део између Николаја Кравцова и вожда Ђорђа Стратимировића) и Булевара Вудроа Вилсона (на делу од угла са улицом вожда Ђорђа Стратимировића), да у суботу, 9. августа, у периоду од 6 до 9 часова, уколико су у могућности, напусте своје станове. Уколико то није изводљиво, препорука је да отворе прозоре, спусте ролетне и удаље се од прозора. Сам почетак акције уклањања авио-бомбе предвиђен је за 7 часова.
Такође, препоручује се грађанима из Улице Николаја Кравцова и Булевара Вудроа Вилсона (од угла са улицом вожда Ђорђа Стратимировића) да уклоне своја паркирана возила најкасније до петка 8. августа, до 22 часа. У супротном, возила ће бити премештена на паркинге на Славији и Старом Сајмишту.
Локацију на којој је пронађена авио-бомба све време обезбеђују припадници Полицијске управе за град Београд.
Министарство унутрашњих послова апелује на све грађане да поштују упутства и наређења надлежних служби, као и да прате актуелне информације путем средстава јавног информисања, како би поступак уклањања и уништавања бомбе протекао безбедно и у најкраћем могућем року.