НА ФАКУЛТЕТУ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У НОВОМ САДУ Доступно још 216 места на буџету
Факултет техничких наука Универзитета (ФТН) у Новом Саду објавио је други уписни рок за упис студената у прву годину основних и струковних академских студија у школској 2025/2026. години.
У другом року доступно је још 216 места на буџету и 835 на самофинансирању. Списак студијских програма и расположивих места, објављен је на сајту Факултета (https://ftn.uns.ac.rs/drugi-upisni-rok-vazne-informacije/).
Електронска пријава кандидата у другом уписном року је од 1. до 5. септембара, а пријављивање у просторијама Факултета (хол зграде Научно-технолошког парка - део ФТН-а) је 4. и 5. септембара Пријемни испити биће одржани 8. септембар.
Више информација, списак слободних места и остале детаље, заинтересовани могу пронаћи на сајту Факултета техничких наука www.ftn.uns.ac.rs.