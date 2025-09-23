На граничним прелазима на излазу из Србије теретна возила чекају до два сата

БЕОГРАД: Према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије, на путничким терминалим на граничним прелазима нема задржавања возила, док теретна возила чекају до два сата, наводи АМСС.

На теретним терминалима на излазу из Србије возила се на граничном прелазу Батровци, Шид, Сремска Рача и Келебија задржавају до 120 минута, док на Градини чекају 60 минута.

На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.

На наплатним станицама на ауто-путевима, према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије", нема задржавања возила.