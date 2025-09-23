few clouds
28°C
23.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

На граничним прелазима на излазу из Србије теретна возила чекају до два сата

23.09.2025. 12:23 12:24
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: MUP.gov.rs/printscreen

БЕОГРАД: Према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије, на путничким терминалим на граничним прелазима нема задржавања возила, док теретна возила чекају до два сата, наводи АМСС.

На теретним терминалима на излазу из Србије возила се на граничном прелазу Батровци, Шид, Сремска Рача и Келебија задржавају до 120 минута, док на Градини чекају 60 минута.

На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.

На наплатним станицама на ауто-путевима, према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије", нема задржавања возила.

АМСС гранични прелази
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај