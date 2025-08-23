clear sky
НА ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА ВЕЛИКЕ ГУЖВЕ Ево где можете да чекате и до четири сата

23.08.2025.
граница
Фото: Управа царина

Према подацима ЈП ''Путеви Србије'', на наплатним станицама на ауто-путевима у Србији нема задржавања возила, саопштено је јутрос из АМСС.

Према информацијама Управе граничне полиције, путничка возила на ГП Хоргош на излазу чекају 90 минута, на ГП Келебија, излаз, 60 минута, на ГП Градина, улаз, 30 минута, на ГП Прешево, излаз, 30 минута, на ГП Батровци, излаз, 240 минута, док на ГП Шид, на излазу, чекају 120 минута.

На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.

