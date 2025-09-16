clear sky
НА ИЗЛАЗУ ИЗ СРБИЈЕ На граничним прелазима теретњаци чекају и до четири сата

16.09.2025. 12:17 12:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: MUP.gov.rs/printscreen

Према последњим информацијама Управе граничне Полиције Републике Србије, наводи се у саопштењу АМСС, на путничким терминалима на граничним прелазима нема задржавања возила, док теретњаци чекају на излазу из Србије и до четири сата.

На теретним терминалима на излазу из Србије теретна возила на граничном прелазу Батровци чекају 240 минута, Шиду и Сремској Рачи 180 минута, Бездану 90 минута, Прешеву 40 минута и Келебији 60 минута.

На осталим граничним прелазима нема дужих задржавања за све категорије возила.

На наплатним станицама на ауто-путевима, према последњим информацијама добијеним у од ЈП "Путеви Србије", нема задржавања возила.

Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Друштво
