НА ОВИМ ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА Задржавања до сат времена за аутомобиле

Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Танјуг/Јарослав Пап

Путничка возила очекују задржавања до сат времена на неколико граничних прелаза, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (АМСС).

Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, аутомобили на излазу из Србије чекају на Хоргошу и Келебији, по сат времена и на Бадовинцима и Шиду, по пола сата.

На улазу у Србију задржавања за путничка возила има на Градини, сат времена, као и на Прешеву, Гостуну и Бадовинцима, по пола сата.

Теретна возила на излазу из земље чекају на Батровцима и Сремској Рачи, по пет сати, док је задржавање на Батровцима на улазу у земљу два сата.

Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.

 

гранични прелази задржавање возила задржавање задржавање на граници
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
