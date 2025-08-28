НА ОВИМ ГРАНИЧНИМ ПРЕЛАЗИМА Задржавања до сат времена за аутомобиле
28.08.2025. 18:52 18:53
Коментари (0)
Путничка возила очекују задржавања до сат времена на неколико граничних прелаза, саопштио је данас Ауто-мото савез Србије (АМСС).
Према информацијама Управе граничне полиције од 17.15 часова, аутомобили на излазу из Србије чекају на Хоргошу и Келебији, по сат времена и на Бадовинцима и Шиду, по пола сата.
На улазу у Србију задржавања за путничка возила има на Градини, сат времена, као и на Прешеву, Гостуну и Бадовинцима, по пола сата.
Теретна возила на излазу из земље чекају на Батровцима и Сремској Рачи, по пет сати, док је задржавање на Батровцима на улазу у земљу два сата.
Према последњим информацијама добијеним од ЈП "Путеви Србије", на наплатним станицама нема задржавања возила.