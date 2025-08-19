broken clouds
НА ПРЕОБРАЖЕЊЕ ВАЖИ ПОСЕБАН ПОСТ Најчешће се једе САМО грожђе и хлеб, а ево шта још сме да се нађе на посној трпези

19.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Информер.рс/Дневник
Фото: unsplash.com, ilustracija

Преображење Господње је један од најважнијих хришћанских празника у Српској православној цркви и прославља се 19. августа.

Посвећен је догађају када се Исус Христ преобразио на гори Тавор пред својим ученицима, показавши им своју божанску природу. Са њим су се појавили и Мојсије и Илија, а Бог Отац је изговорио: „Ово је Син мој љубљени, Њега послушајте.“

Православни верници на Преображење посте, а чак и они који иначе конзумирају мрсну храну током Госпојинског поста, то никако не би требало да чине на данашњи дан. Док једни једу само хлеб и воће, најчешће грожђе, други на данашњи дан празничној трпези придодају рибу и вино.

У црквама се на крају светих литургија, освештава грожђе и дели народу, у знак захвалности Богу на плодовима које даје земља, а у крајевима где нема грожђа, то се чини са било којим другим воћем.

Грожђе се дели и на гробљима, за покој душа мртвих.

У црквеним богослужењима празнује се седам дана, током којих се певају песме посвећене овом јеванђелском догађају.

Храмови посвећени Преображењу и вашари широм земље.

Преображење међу верницима има изузетан значај, па је због тога велики број православних храмова у Србији посвећен управо овом празнику. Међу најпознатијим су цркве Преображења у Београду, Панчеву, Сокобањи, Смедеревској Паланци и преображењски манастир у Овчарско-кабларској клисури, српској Светој Гори.

Црквени вашари с народним весељем одржавају се широм Србије.
 

