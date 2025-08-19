НА ПРЕОБРАЖЕЊЕ ВАЖИ ПОСЕБАН ПОСТ Најчешће се једе САМО грожђе и хлеб, а ево шта још сме да се нађе на посној трпези

Посвећен је догађају када се Исус Христ преобразио на гори Тавор пред својим ученицима, показавши им своју божанску природу. Са њим су се појавили и Мојсије и Илија, а Бог Отац је изговорио: „Ово је Син мој љубљени, Њега послушајте.“

Православни верници на Преображење посте, а чак и они који иначе конзумирају мрсну храну током Госпојинског поста, то никако не би требало да чине на данашњи дан. Док једни једу само хлеб и воће, најчешће грожђе, други на данашњи дан празничној трпези придодају рибу и вино.

У црквама се на крају светих литургија, освештава грожђе и дели народу, у знак захвалности Богу на плодовима које даје земља, а у крајевима где нема грожђа, то се чини са било којим другим воћем.

Грожђе се дели и на гробљима, за покој душа мртвих.

Фото: unsplash.com, ilustracija

У црквеним богослужењима празнује се седам дана, током којих се певају песме посвећене овом јеванђелском догађају.

Храмови посвећени Преображењу и вашари широм земље.

Преображење међу верницима има изузетан значај, па је због тога велики број православних храмова у Србији посвећен управо овом празнику. Међу најпознатијим су цркве Преображења у Београду, Панчеву, Сокобањи, Смедеревској Паланци и преображењски манастир у Овчарско-кабларској клисури, српској Светој Гори.

Црквени вашари с народним весељем одржавају се широм Србије.

