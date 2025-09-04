НА ПРЕВЕНТИВНЕ ПРЕГЛЕДЕ НЕ ИДЕ ПОЛОВИНА СРБА Жене одговорније од мушкараца
Најновији здравствени извештај Штада групе за 2025. годину показује да 66 одсто Европљана иде на неке од здравствених прегледа, што је повећање од девет одсто у односу на 2023. годину, објавио је Танјуг.
Како је наведено у извештају, 55 одсто грађана Србије иде на све или неке расположиве превентивне прегледе, што је близу европског просека, али и даље оставља простор за напредак. Упркос повећању, сваки трећи Европљанин и даље одустаје од превентивних прегледа јер, према истраживању, њих 28 одсто верује да су “довољно здрави”, док 25 одсто није сигурно који су им прегледи потребни.
Истраживање показује да је 18 одсто Европљана навело да има проблема са доступношћу прегледа, а са трошковима превентивне неге проблеме има 16 одсто Европљана. Подаци показују да постоје значајне разлике између европских земаља када је приступ превентивним прегледима у питању. Холандија је на челу са 79 одсто грађана који одлазе на прегледе, док Румуни са 39 одсто и Казахстанци са 42 најређе посећују лекаре.
Жене и старија популација у Европи чешће одлазе на превентивне прегледе, док мушкарци и млађе генерације неретко избегавају одлазак код доктора. Према добијеним подацима, њих 28 одсто наводи да су разлози за неодлазак на прегледе осећај да су им непотребни, а 25 одсто истиче да нема довољно информација који прегледи су доступни и корисни. Показало се и да 55 одсто заговорника превенције сматра да прегледи имају смисла и да су важни, док је 50 одсто њих рекло да има осећај мира у вези са сопственим здравственим стањем.
Превентивне прегледе занемарује у потпуности 25 одсто људи, уз изговоре попут недостатка времена или новца
Да превентивни прегледи пружају могућност раног откривања потенцијално штетних болести, што омогућава брзу интервенцију, навело је 35 одсто испитаника. Половина Европљана види превентивне прегледе као кључ за очување мира и сигурности када је реч о здрављу. У Србији, као и у другим земљама, жене углавном иду на прегледе због осећаја одговорности и дугорочне користи, док мушкарци углавном иду на превентивне прегледе по препоруци изабраног лекара.
Потребна едукација
Најновији извештај Штада групе сугерише да је неопходно радити на едукацији грађана о значају превенције, као и на унапређењу квалитета и доступности здравствених услуга широм Европе. Свесна улагања у превентиву могу смањити трошкове здравствене заштите, али и повећати квалитет живота бројних грађана.
Млади између 18 и 34 године најчешће одлазе на прегледе због генетских предиспозиција за озбиљне болести, док старији од 55 година инсистирају на важности превентивних програма. Подаци истраживања су показали да више од 70 одсто грађана Европе, укључујући и Србију, предузима мере како би унапредили здравље кроз здраву исхрану, активности попут физичког вежбања и узимања суплемената.
Мушкарци и млађе генерације неретко избегавају одлазак код доктора
Међутим, 25 одсто људи у потпуности занемарује превентивне навике уз изговоре попут недостатка времена или финансијских средстава. У извештају се наводи да су најзадовољнији превентивним здравственим прегледима су грађани Чешке, Француске и Аустрије, док су најнезадовољнији грађани Мађарске, Казахстана и Румуније. Половина грађана Србије задовољна је превентивним здравственим услугама.