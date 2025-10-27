НАЈПОДЛИЈЕ И НАЈОПАСНИЈЕ ЈЕ ДА БРАТ УДАРИ НА БРАТА! НА СРЕЋУ, НИСМО ТО ДОЗВОЛИЛИ: Лидер СНС Вучевић о терористичком нападу испред Скупштине и плановима блокадера: Скандалозно је објашњење Пајтића!
Лидер напредњака и саветник председника Републике Милош Вучевић изјавио је гостујући на Првој тв да су се људи у Србији ослободили страха и бојазни око свега чиме су били изложени претходних скоро 12 месеци, да су сити лажи и превара и да желе да се врате нормалном животу, да имају предвидивост.
-Била је супер атмосфера у Пожаревцу, чуо сам да је у Краљеву и Врању било достојанствено, свечарски. Кад се сретнете с људима који исто размишљају, да су деца у школама, студенти на факултетима, да се такмичимо с другим државама ко има више ауто-путева, била је добра атмосфера. Видите да су се људи ослободили тог страха и притиска. Занима их како да живе боље. Генерално смо ближи нормалном животу, али наравно да ће бити још изазова. Сити су тих лажи и трикова. Желе да се врате основним вредностима. Размере погубне политике ћемо осетити у годинама пред нама. Није фер да узурпирате факултете и одатле се бавите политиком, лепо формирајте удружења, странке. Питају многи за 1. новембар. Свакако сви су запањени с оним што се десило на платоу испред Народне скупштине и желе брз опоравак Милану. Нико неће да учествује у томе да брат удари на брата. То је најподлије што може да се деси. Избегли смо најгори сценарио. Оно што мене плаши је политичка припрема за то и амнестирање нападача. То је опасније. Прво имате пумпање да је тај Ћациленд погано место, где су ћацад, да то мора да се очисти. Смањују причу о 25.000 незаконитих блокада и једно место апострофирају као проблематично. А онда имају медијску припрему да то бране. Чули сте од блокадера да је крив овај што је упуцан, јер изазива терористу јер седи у шатору. Бојим се да се у медијима олако пређе преко тога - рекао је Вучевић.
Вучевић сматра да је објашњење Бојана Пајтића поводом напада исред Скупштине скандалозно.
-Имали сте Маринику Тепић, њихово објашњење зашто се то десило скандалозним објашњењем професора на Правном факултету, а говорим о Бојану Пајтићу, који каже да је крив Вучић и ови што седе у Ћациленду. У преводу, није крив разбојник, него власник стана - навео је Вучевић.
Ако неко буде вршио насиље 1. новембра, држава ће реаговати
Вучевић је рекао да ће обележавање 1. новембра почети само формално испред Железничке станице.
-Они ће формално почети скуп испред Железничке станице. Ништа нема везе са несрећом. Све смо то већ видели, зар те шетње нису биле у фебруару, па 1. марта Ниш. Ваљда да би имали шта да причају до 1. новембра, да држе тему актуелно. Они од тога праве спекталкл. Проблем је шта је њихов циљ. Ако они буду рекли да не гарантују шта ће бити, онда очекујте насиље. Ако после скупа кажу да не гарантују шта ће бити. А ви имате изјаве блокадерских вођа да ће Вучић бити крив. Какве то везе има с губитком 16 живота и болом тих породица? кад они разбију нечију главу или излог онда ће као институције радити боље? Све трикове које можете замислити су употребили у ових годину дана. Немам ни најмању сумњу, ако неко буде вршио насиље држава ће реаговати у складу с Уставом и законима. Држава има снагу да примени закон према свима - навео је Вућевић.
Много је сложена игра око НИС-а
Вучевић је истакао да нико не зна у овом тренутку коначан сценарио око НИС-а.
- У крајње смо незавидном положају као држава. Нити можемо да решимо односе између САД и Русије, нити је њима НИС најважније питање. Надам се да ће амерички и руски партнери уважити положај Србије и да Србија неће морати да примењује законске мере да заштити своје народне интересе. Разумео сам јучерашњу поруку председника Србије да је Србија спремна да тежи компромисном решењу са САД и Русијом, али ако нема договора да Србија доноси своје одлуке. То су сложени односи. Обе државе су суперсиле и гледају своје интересе. Ми би требало да навијамо за своју државу. То што ми мислимо да смо ми за Трампа и да су Руси наша словенска браћа, па ево вам НИС, тога нема у геополитици. Чују се негде тонови који би могли да воде ка решењу. Делује ми да председник државе има неколико разрађених сценарија за излазак из ове ситуације. Ми итекако зависимо од руског гаса, тако нам се греју станови, куће, иде привреда. Много је сложена игра. Срећа да смо изградили Балкански ток. Верујем да држава има инструменте да не дође до поремећаја на тржишту. Имате сложену ситуацију на КиМ и РС, имате код нас ове блокаде, и плус нам се све ово дешава са нафтом и гасом. Све се то пресликава и на наше микро поље - рекао је Вучевић.
Најмасовније обележавање страначке славе до сада
Вучевић је честитао свим грађанима који славе Свету Петку, посебно женама.
-Обележиће се у централним просторијама странке на Новом Београду, а онда и у општинским просторијама широм просторије. Мислим да ће ово бити најмасовније обележавање наше славе, страначке славе, али не као инаћење него саборност након невероватно тешке године за наш народ, државу и нашу странку, која је имала више 900 напада. СНС видим као политички мотор и политички стуб чувања наше државности. Рекао сам у говору у Зрењанину да је наша странка настала спојем патриотизма и прагматизма. И ми имамо врлине и мане. Никада нисмо бежали од тога да мењамо кадровска решења. И ми ћемо имати много поука да разумемо нови амбијент и нову атмосферу да бисмо остали виталмна политичка странка - навео је Вучевић.