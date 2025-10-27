КОД НЕВЕСИЊА ПРОБИЈЕН ТУНЕЛ ДУГ ГОТОВО 13 КИЛОМЕТАРА Додик открио: Кинези и Српска појачавају економску стабилност Републике Српске
Председник Милорад Додик изјавио је данас да је у код Невесиња у Херцеговини пробијен тунел дуг готово 13 километара да би кинеске фирме могле да изграде ХЕ Дабар која ће појачати економску стабилност Републике Српске.
Гостујући у Јутарњем програму РТРС, Додик је истакао да се Република Српска стално гради, иако смо, како је истакао, склони да стално говоримо да се у Републици ништа не ради.
Пробијени тунел Невесиње – Дабарско поље је највећи пробијени тунел икада на Балкану, иако се о томе није много говорило.
„Није се много говорило о томе. Не говори се о успесима. У последњих 70 година, на простору бивше Југославије, једина термоелектрана изграђена је у Републици Српској”, подсетио је Додик. „Дакле то је био наш услов да изградимо тунел како би Кинези могли да изграде ХЕ Дабар која ће ојачати нашу економију. Приоритет је наше снабдевање, али значајан део тог намењен је извозу”, рекао је Додик.
Истакао је да је од великог значаја то што ће се вода која се скупља код Берковића бити сведена у језеро које ће бити акумулационо за ХЕ Дабар. А онда ће, појашњава, та вода ићи у Билећко језеро.
„До сада није било примера на Балкану да се иста вода користи за две електране. Поносан сам што се Српска стално гради. Ради се реконструкција пута Клашнице–Бањалука, а почела је и реконструкција надвожњака у Трну. Редовно је снабдевање, пре свега нафтом”, навео је Додик.