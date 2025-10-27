overcast clouds
(ФОТО) ПОСЛЕ ДВА ДАНА НЕИЗВЕСНОСТИ Пољопривредник Алексa Попов (82) пронађен промрзао, али жив

27.10.2025. 09:28 09:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Телеграф.рс
najnovija vest opsta
Фото: Дневник

После два дана интензивне потраге, пронађен је Алексa Попов (82) из Мокрина, који је нестао у суботу поподне.

Старији мушкарац пронађен је на периферији Кикинде, недалеко од Теремијског пута и депоније. Иако је био промрзао, мокар и исцрпљен, жив је и одмах му је указана медицинска помоћ.

Подсетимо, сваки траг Алекси се изгубио након што је у суботу сипао гориво на сеоској бензинској пумпи, а потом својим зеленим трактором кренуо ка њиви у делу мокринског атара који води према Румунији, објавио је gradski.online.

У потрагу су били укључени мештани, полиција, добровољни ватрогасци из Мокрина и Иђоша, припадници НИС-ове ватрогасне јединице, као и бројни пољопривредници. Атар је надгледан из дронова, док су џипови и теренска возила претраживала путеве све до границе ка Румунији и села Наково.

Срећом, потрага је завршена најбољим могућим исходом – Алексa Попов је жив.

 

Нестао кикинда
Извор:
Дневник/ Телеграф.рс
Пише:
Дневник
