(ФОТО) ПОСЛЕ ДВА ДАНА НЕИЗВЕСНОСТИ Пољопривредник Алексa Попов (82) пронађен промрзао, али жив
После два дана интензивне потраге, пронађен је Алексa Попов (82) из Мокрина, који је нестао у суботу поподне.
Старији мушкарац пронађен је на периферији Кикинде, недалеко од Теремијског пута и депоније. Иако је био промрзао, мокар и исцрпљен, жив је и одмах му је указана медицинска помоћ.
Подсетимо, сваки траг Алекси се изгубио након што је у суботу сипао гориво на сеоској бензинској пумпи, а потом својим зеленим трактором кренуо ка њиви у делу мокринског атара који води према Румунији, објавио је gradski.online.
У потрагу су били укључени мештани, полиција, добровољни ватрогасци из Мокрина и Иђоша, припадници НИС-ове ватрогасне јединице, као и бројни пољопривредници. Атар је надгледан из дронова, док су џипови и теренска возила претраживала путеве све до границе ка Румунији и села Наково.
Срећом, потрага је завршена најбољим могућим исходом – Алексa Попов је жив.