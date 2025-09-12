НАЈЕЗДА ПАЦОВА У ОВОМ СРПСКОМ ГРАДУ Грађани у страху од ОПАСНИХ БОЛЕСТИ Општина кренула у рат с глодарима, али... ЈАВИО СЕ НОВИ ПРОБЛЕМ
Због великог броја пацова у центру града, у Краљеву се спроводи систематаска дератизација.
Третирају се пословне и стамбене зграде, градска депонија, паркови и зелене површине, гробља, приобаља река у центру града, али и у Жичи, Матарушкој Бањи, Конареву и Ушћу. Зашто је дошло до повећања броја глодара и како тече дератизација, проверавале су колеге из Краљева.
Снимци пацова који излазе из атмосферске канализације испод клупа на централном краљевачком тргу почели су да се деле друштвеним мрежама. Делили су Краљевчани и забринутост да ће пренамножавање глодара угрозити здравље грађана, јер преносе бројне болести.
То су хеморагијска грозница са бубрежним синдромом, туларемија, лептоспирозе, затим глодари могу да носе неке врсте салмонела и значи приликом контаминације хране могу да изазову тровање. Ту исто тако треба поменути трихинелозу. Затим исто кад је у питању лајмска болест, значи болест коју преносе крпељи”, наводи проф. др Радован Чеканац, епидемиолог.
Компанија Авенија МБ, са којом је градска управа потписала уговор почетком јуна, у понедељак је почела да спроводи систематску дератизацију. Али тек прву ове године, иако је претходних било уобичајено да се превентивно ради бар два пута годишње. Истина - планирано је било и да се јавна набавка заврши раније. Угинули пацов на шеталишту код Краљевачког позоришта показао је да дератизација даје резултате. Али је он тамо стајао два дана.
Проф. др Радован Чеканац каже да је битно све угинуле глодаре одмах склонити да не би дошао до могућности заражавања других животињских врста, а то је посебно важно у руралним, сеоским срединама да случајно свиње не поједу таквог инфицираног глодара и не дође до заражавања самих свиња, које касније могу пренети болест на човека.
У компанији која срповоди дератизацију кажу да, по уговору, уклањање угинулих глодара није њихова обавеза.
Покушали смо да у локалној самоуправи добијемо саговорника који би говорио о дератизацији и недоумицама које је прате, али су нам рекли да у овом тренутку нису у могућности да нам га обезбеде, јер је председница комисије која прати и контролише дератизуацију на одмору до понедељка, јавља РТС.