НАЈЈАЧИ СРБИН И ДУША ОД ЧОВЕКА Врхунски спортиста и хуманитарац Раде Савић направио мали рај код Горњег Милановца
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ: Овенчао се ласкавом титулом најјачег Србина, петоструки је европски првак и светски рекордер у пауерлифтингу.
Али, осим сјајних спортских резултата Раде Савић из Горњег Милановца познат је као изузетно хуман и добар човек. И дан данас свакодневно и вредно тренира и то у срцу Србије, у селу Луњевица.
- Нема дана да се не тренира, сваког дана тренирам, било да је то кардио електричним бициклима и вожња одавде од Луњевице па до планине Вујан, која је на надморској висини од 900 метара. Не мора то само да буде вожња бицикла, људи могу да се у природи баве и пливањем, планинарењем. Кардио тренинзи су најважнији због срца и крвног притиска, као и смањења телесне масе, јер, наравно, ипак је здравље највеће богатство“, рекао је кроз оптимистични осмех Раде Савић за РИНУ.
Од детињства је сањао да буде најбољи. Данас је његов сан постао инспирација за друге.
- Подсећања ради, ја сам вишеструки европски и светски првак у бенч пресу. То је дисциплина којој је потребна снага и која се највише користи у теретанама широм света. Чиме год да се спортиста бави, да ли кошарком, рукометом, мора да подигне тај бенч. То је негде мерило снаге. Ја сам подигао 370 килограма, али се надам да ће се родити неки нови Раде Савић и оборити мој рекорд,“ казао је.
Раде је снажан, али још снажнији у вредностима које носи.
- Мислим да ми спортисти не морамо да показујемо само на терену и борилиштима ко смо и шта смо, него и у свом приватном животу. Да будемо друштвено одговорни, јер смо видљивији од људи који нису јавно истакнути. Да будемо што бољи људи, да радимо што боље и корисније ствари за друштво. Сматрам да је, поред тог успеха, то једна обавеза нас према другим људима,“ појашњава Раде.
Младима из села, из мањих средина, поручује да никада не забораве да верују у себе:
- Важно је да имају подршку родитеља, пријатеља, професора, локалне заједнице, јер сматрам да су спортисти највећи амбасадори своје земље и свог града. А свим туристима и људима који су у транзиту, а нису посетили наш диван Горњи Милановац и околину, поручујем да дпђу. Имамо дивне пределе, попут планине Вујан, Рајца, Рудника и других прелепих локалитета.“
Раде је живи доказ да снага није само у мишићима, већ и у души. Он не престаје да мотивише, и кроз снагу тела показује снагу духа. У селу Луњевица направио је прави рај и оазу – његова вила „Ника“ од 9. августа отворена је за посетиоце који уживају у природи и пре свега миру.
- Овај део Србије је прелеп и желео сам то да поделим са другима, да дођу, уживају и виде све благодати Луњевице. Вила се налази на само километар од центра Горњег Милановца, али је ушушкана и комфорна. Правили смо је тако да буде идеална за породична окупљања, дечије рођендане, девојачке вечери, викенд одморе, уз приватни базен, игралиште, електричне бицикле, опцију изнајмљивања квадова и потпуну приватност у природи, поручује Раде.