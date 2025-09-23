ПОЛЕНСКИ ХАОС, А СВЕ ВИШЕ ЉУДИ ИМА АЛЕРГИЈУ!
НАЈВЕЋА КОНЦЕНТРАЦИЈА АМБРОЗИЈЕ У СРБИЈИ ДО САДА! У септембру забележене 30 пута веће вредности од дозвољених, инспекција најављује КАЗНЕ
Током септембра, на целој територији Србије, забележена је највећа концентрација полена амброзије, откада се мере вредности.
Ово постаје све већи здравствени проблем, јер погађа све више људи. Високе температуре и суша помажу њеном ширењу, али највише запуштено земљиште и непредузимање мера за њено уклањање.
Министарство пољопривреде позива власнике и кориснике земљишта да униште те штетне биљке у року од 15 дана и најављује појачан рад инспекције.
У Ваљеву је забележена концентрација од 1.500 поленових зрна амброзије по кубном метру, у Београду преко 1.000, а само 15 је довољно да изазове алергијску реакцију. Полен те инвазивне коровске биљке узрочник је преко 50 одсто свих поленских алергија.
"Та вишегодишња експозиција може у једном моменту наш имунитет, наше ћелије да препознају као нешто што њима не одговара и развија алергијску реакцију. Може да се деси да заиста буде врло интензивна и са врло тешком клиничком сликом", наглашава др Александра Вуков, педијатар, пулмолог и алерголог.
Уредба Владе Србије о мерама сузбијања амброзије донета је 2006. године, али од тада је има све више.
"Сваки власник, корисник, земљишта, онај ко управља земљиштем, поред канала, водотокова, саобраћајница, било друмских или железничких, у обавези је да уклања амброзију. Мере се не мењају. Агротехничке мере обраде земљишта, механичке мере кошења, тарупирања и хемијске мере борбе", истиче Небојша Милосављевић, директор Управе за заштиту биља Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.
Амброзија може да се уништава и помоћу струје, а у неким земљама се примењују и билолошке мере, односно инсекти, природни непријатељи те биљке.
"Закаснили смо са кошењем и другим мерама агротехничким, хемијским, ако ову биљку нисмо сузбили пре него што она процвета. Верујем да ће мало доћи до свих нас као заједнице, до боље организованости да се овај коров сузбија наредних пет до 10 година да бисмо га држали под контролом", наводи Мирјана Митровић из Агенције за заштиту животне средине.
Београд има Акциони план за сузбијање амброзије од 2021. до 2029. године. Како се примењује, види се по томе да је овог месеца забележена концентрација полена те биљке 30 пута већа од дозвољене.
Од Секретаријата за здравство РТС је добио одговор да се пријаве шаљу општинској инспекцији и да надлежни комунални инспектор налаже уклањање тог корова у року од седам дана. Ако се то не уради, обавештава фитосанитарног инспектора који доноси решење под претњом принудног извршења о трошку власника.
Наводе и да то у пракси најчешће изостаје због недовољног броја пријава, преоптерећености инспекције и тешког утврђивања власништва земљишта.