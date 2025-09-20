clear sky
НАКОН СВЕЖЕГ ЈУТРА ОЧЕКУЈЕ НАС ВРЕО ДАН Температуре и до 31 степен

20.09.2025.
Фото: Pixabay.com

У Србији ће данас, након свежег јутра, током дана бити претежно сунчано и топло, са јутарњом температуром од 8 до 16 степени, а највишом дневном од 28 до 31 степен, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Дуваће слаб до умерен, јужни и југоисточни ветар.

И у Београду ће, после свежег јутра, током дана бити претежно сунчано и топло, с ветром слабим, југоисточним.

Јутарња температура у главном граду кретаће се од 14 до 16 степени, а највиша дневна биће око 31 степен.

Према изгледима времена за наредних седам дана - од суботе, 27. септембра, до уторка (30. септембра) биће претежно сунчано, ујутро свеже, а током дана топло са највишом дневном температуром око и мало изнад 30 степени.

(k1info.rs)

