НАКОН СВЕЖЕГ ЈУТРА ОЧЕКУЈЕ НАС ВРЕО ДАН Температуре и до 31 степен
20.09.2025. 07:23 07:27
У Србији ће данас, након свежег јутра, током дана бити претежно сунчано и топло, са јутарњом температуром од 8 до 16 степени, а највишом дневном од 28 до 31 степен, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Дуваће слаб до умерен, јужни и југоисточни ветар.
И у Београду ће, после свежег јутра, током дана бити претежно сунчано и топло, с ветром слабим, југоисточним.
Јутарња температура у главном граду кретаће се од 14 до 16 степени, а највиша дневна биће око 31 степен.
Према изгледима времена за наредних седам дана - од суботе, 27. септембра, до уторка (30. септембра) биће претежно сунчано, ујутро свеже, а током дана топло са највишом дневном температуром око и мало изнад 30 степени.