НАКОН СВЕЖЕГ ЈУТРА СРБИЈУ ЧЕКА ПРАВИ ЛЕТЊИ ДАН Сунце и температура до 31 степен ОД ОВОГ ДАТУМА СТИЖЕ ПРАВИ ТАЛАС ВРУЋИНА

26.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Фото: Pixabay.com

У Србији ће данас, после свежег јутра, бити претежно сунчано и топло, са највишом температуром до 31 степен.

Само ујутро и пре подне на југозападу и југу умерено облачно и суво, наводи се у прогнози Републичког хидро-метеоролошког завода. Ветар слаб до умерен, јужних праваца. 

Јутарња температура од 6 до 14, највиша дневна од 27 степени до 31 степен. 

У Београду ће да буде претежно сунчано и топло. Ветар слаб, јужних праваца. 

Најнижа температура од 11 до 14, највиша дневна око 29 степени.

Време у наредном периоду

Према изгледима за седам дана, у среду претежно сунчано, повремено уз слабу до умерену облачност и топло са највишом дневном температуром мало изнад 30 степени. 

Четвртак и петак (28. и 29. август) 

У четвртак и петак сунчано и осетно топлије са највишом дневном температуром око и изнад 35 степени, а у кошавском подручју и ветровито са умереним и јаким јужним и југоисточним ветром, који ће у петак у Банату и доњем Подунављу бити са најјачим, олујним ударима.

Субота (30. август) 

У суботу пролазно наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином ће прво захватити северне и западне, а до краја дана и током ноћи ка недељи и остале крајеве уз слабљење кошаве и пад температуре. 

Недеља (31. август) 

У недељу на северу променљиво облачно и суво, а у осталим крајевима местимично са кишом уз постепени престанак падавина и разведравање током дана. 

Затим се до краја периода очекује променљиво облачно са сунчаним интервалима, а краткотрајна киша или пљусак са грмљавином биће ретка појава.

(k1info.rs)

