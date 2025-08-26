НАКОН СВЕЖЕГ ЈУТРА СРБИЈУ ЧЕКА ПРАВИ ЛЕТЊИ ДАН Сунце и температура до 31 степен ОД ОВОГ ДАТУМА СТИЖЕ ПРАВИ ТАЛАС ВРУЋИНА
У Србији ће данас, после свежег јутра, бити претежно сунчано и топло, са највишом температуром до 31 степен.
Само ујутро и пре подне на југозападу и југу умерено облачно и суво, наводи се у прогнози Републичког хидро-метеоролошког завода. Ветар слаб до умерен, јужних праваца.
Јутарња температура од 6 до 14, највиша дневна од 27 степени до 31 степен.
У Београду ће да буде претежно сунчано и топло. Ветар слаб, јужних праваца.
Најнижа температура од 11 до 14, највиша дневна око 29 степени.
Време у наредном периоду
Према изгледима за седам дана, у среду претежно сунчано, повремено уз слабу до умерену облачност и топло са највишом дневном температуром мало изнад 30 степени.
Четвртак и петак (28. и 29. август)
У четвртак и петак сунчано и осетно топлије са највишом дневном температуром око и изнад 35 степени, а у кошавском подручју и ветровито са умереним и јаким јужним и југоисточним ветром, који ће у петак у Банату и доњем Подунављу бити са најјачим, олујним ударима.
Субота (30. август)
У суботу пролазно наоблачење са кишом, пљусковима и грмљавином ће прво захватити северне и западне, а до краја дана и током ноћи ка недељи и остале крајеве уз слабљење кошаве и пад температуре.
Недеља (31. август)
У недељу на северу променљиво облачно и суво, а у осталим крајевима местимично са кишом уз постепени престанак падавина и разведравање током дана.
Затим се до краја периода очекује променљиво облачно са сунчаним интервалима, а краткотрајна киша или пљусак са грмљавином биће ретка појава.