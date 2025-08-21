light rain
20°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
НАКОН ТМУРНОГ ЈУТРА ОЧЕКУЈУ НАС ПАКЛЕНЕ ВРУЋИНЕ Вече и ноћ донеће КИШУ И ГРМЉАВИНУ

21.08.2025. 07:27 07:32
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

У Србији ће данас, 21. августа бити топло и претежно сунчано време, сем на северозападу земље где се очекује мало до умерено облачно, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

Дуваће слаб и умерен ветар, јужних смерова, а у доњем Подунављу, на југу Баната, као и у брдско-планинском подручју на западу и југу земље повремено јак, док ће температуре бити од 12 до 38 степени. 

У Београду ће бити топло и претежно сунчано уз умерену облачност и највишу дневну температуру око 35 степени. 

У току ноћи ка петку, у појединим деловима града могућа је појава кише или локалног пљуска са грмљавином.

(k1info.rs)

