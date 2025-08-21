НАКОН ТМУРНОГ ЈУТРА ОЧЕКУЈУ НАС ПАКЛЕНЕ ВРУЋИНЕ Вече и ноћ донеће КИШУ И ГРМЉАВИНУ
У Србији ће данас, 21. августа бити топло и претежно сунчано време, сем на северозападу земље где се очекује мало до умерено облачно, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
Дуваће слаб и умерен ветар, јужних смерова, а у доњем Подунављу, на југу Баната, као и у брдско-планинском подручју на западу и југу земље повремено јак, док ће температуре бити од 12 до 38 степени.
У Београду ће бити топло и претежно сунчано уз умерену облачност и највишу дневну температуру око 35 степени.
У току ноћи ка петку, у појединим деловима града могућа је појава кише или локалног пљуска са грмљавином.