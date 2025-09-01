НАКОН ТОПЛОГ ДАНА СПРЕМИТЕ СЕ ЗА ПРОМЕНУ Стижу киша и грмљавина
Данас ће да буде претежно сунчано и топлије време, само ујутро и пре подне на истоку и југоистоку, уз променљиву облачност, понегде се очекује слаба киша, после подне у тим крајевима разведравање, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.
Дуваће слаб и умерен ветар, на истоку повремено и јак западни и северозападни.
У Београду ће данас да буде претежно сунчано и топлије. Дуваће слаб и умерен западни и северозападни ветар.
Време у наредном периоду
У уторак већи део дана очекује се да ће бити претежно сунчано и топло време. Крајем дана на северозападу Србије уследиће наоблачење са кишом и локалним пљусковима са грмљавином, које ће се у току ноћи ка среди и у среду ујутро проширити и на остале крајеве.
Затим ће до краја периода бити променљиво време, на северу углавном суво, у осталим крајевима местимично са кишом и пљусковима са грмљавином.