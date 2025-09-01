few clouds
16°C
01.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1749
usd
100.4328
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАКОН ТОПЛОГ ДАНА СПРЕМИТЕ СЕ ЗА ПРОМЕНУ Стижу киша и грмљавина

01.09.2025. 07:42 07:48
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Данас ће да буде претежно сунчано и топлије време, само ујутро и пре подне на истоку и југоистоку, уз променљиву облачност, понегде се очекује слаба киша, после подне у тим крајевима разведравање, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб и умерен ветар, на истоку повремено и јак западни и северозападни.


У Београду ће данас да буде претежно сунчано и топлије. Дуваће слаб и умерен западни и северозападни ветар.

Време у наредном периоду

У уторак већи део дана очекује се да ће бити претежно сунчано и топло време. Крајем дана на северозападу Србије уследиће наоблачење са кишом и локалним пљусковима са грмљавином, које ће се у току ноћи ка среди и у среду ујутро проширити и на остале крајеве. 

Затим ће до краја периода бити променљиво време, на северу углавном суво, у осталим крајевима местимично са кишом и пљусковима са грмљавином.

(k1info.rs)

Метео временска прогноза
Извор:
k1info.rs
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај