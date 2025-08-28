НАПАДИ КАО ОДБРАНА ОД СОПСТВЕНИХ АФЕРА Генерални директор Телекома о новим притисцима на ову компанију: "Све је почело након разоткривања махинација Александре Суботић"
Време ће показати ко је у праву и ко говори истину. Годинама су тврдили да је Србија презадужена, без новца за плате и на ивици пропасти, а испоставило се да је Телеком Србија убедљиви лидер на тржишту, не само у Србији, већ и на Западном Балкану, док су критичари морали да распродају своје пословне империје.
Генерални директор Телекома Србија, Владимир Лучић, истакао је да је компанија значајно напредовала, са садашњих преко 1,5 милиона корисника телевизије на домаћем тржишту, у поређењу са само 400.000 пре седам година, када је започела трансформација компаније.
Тренутно је у току сукоб између већинског власника Јунајтед Групе, британског инвестиционог фонда БС Партнерс, и мањинског власника Драгана Шолака. Лучић је објаснио да Шолак и његови сарадници, по старом обичају, за своје проблеме криве Телеком. БС Партнерс је искористио своје право као већински власник да промени менаџмент у финансијском сектору Јунајтед Групе, а не у медијима, како се погрешно представља. Лучић истиче да Шолак и његови сарадници страхују од откривања могућих неправилности, с обзиром на то да су годинама, иако као мањински власници, управљали компанијом по свом нахођењу.
Недавни напади и ширење дезинформација о Телекому у медијима под контролом Шолака почели су након разоткривања махинација Александре Суботић, блиске Шолакове сараднице. Она се лажно представљала као генерални директор Јунајтед Медије, иако то није њена стварна функција.
Лучић је открио да је Суботић од 2013. године зарађивала стотине хиљада евра преко своје офшор фирме, захваљујући фиктивном уговору о провизијама за кориснике НетТВ-а у пет европских земаља. Тај уговор је чак обновила на четири године непосредно пре продаје НетТВ-а Телекому. Лучић је најавио раскид тог уговора и покретање судског спора.
Сукоб унутар Јунајтед Групе био је очекиван због пословних неуспеха, а Шолак сада покушава да за све окриви Телеком, иако је Јунајтед Група продала део свог бизниса Телекому и ППФ-у (Јетелу) почетком ове године. Лучић је демантовао тврдње да су медији Н1 и Нова С угрожени, назвавши их манипулацијом.
Он је истакао да је Шолак користио своје медије за личне и политичке интересе, а сада напада британски фонд БС Партнерс, који постоји од 1986. године, оптужујући га за притисак на медије. Лучић сматра да је Шолаков страх заправо последица губитка контроле и могућности да медији служе његовим циљевима.