ПОЧИЊЕ НОВА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ! За шест дана контроле откривено 24.000 прекршаја непрописне брзине
БЕОГРАД: У периоду од 4. до 10. августа на територији Србије спроведена је међународна полицијска акција усмерена на откривање прекршаја непрописне брзине кретања возила.
За шест дана контроле откривено је 24 хиљаде прекршаја, рекао је за Танјуг потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова, додајући да наредна акција почиње данас.
“Током акције, саобраћајна полиција је контролисала више од 38.000 возача. Том приликом откривено је преко 24.000 прекршаја непрописне брзине, међу којима више од 2.600 случајева прекорачења брзине у зони пешачких прелаза”, рекао је Стевић.
Како је навео, саобраћајна полиција Министарства унутрашњих послова Републике Србије наставиће са интензивним активностима на откривању и санкционисању свих врста саобраћајних прекршаја, а наредна централна акција почиње данас, 11. августа, и спроводиће се на целој територији Србије.
“Подсећамо да је у претходној акцији, спроведеној од 7. до 13. априла 2025. године, откривено преко 27.000 прекорачења брзине, од чега је 5.500 забележено у зонама пешачких прелаза – што додатно указује на неопходност доследног надзора и подизања свести о значају поштовања ограничења брзине, нарочито у урбаним срединама”, рекао је Стевић.