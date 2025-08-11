clear sky
25°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОЧИЊЕ НОВА АКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ! За шест дана контроле откривено 24.000 прекршаја непрописне брзине

11.08.2025. 09:13 09:47
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

БЕОГРАД: У периоду од 4. до 10. августа на територији Србије спроведена је међународна полицијска акција усмерена на откривање прекршаја непрописне брзине кретања возила.

За шест дана контроле откривено је 24 хиљаде прекршаја, рекао је за Танјуг потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова, додајући да наредна акција почиње данас.

“Током акције, саобраћајна полиција је контролисала више од 38.000 возача. Том приликом откривено је преко 24.000 прекршаја непрописне брзине, међу којима више од 2.600 случајева прекорачења брзине у зони пешачких прелаза”, рекао је Стевић.

Како је навео, саобраћајна полиција Министарства унутрашњих послова Републике Србије наставиће са интензивним активностима на откривању и санкционисању свих врста саобраћајних прекршаја, а наредна централна акција почиње данас, 11. августа, и спроводиће се на целој територији Србије. 

“Подсећамо да је у претходној акцији, спроведеној од 7. до 13. априла 2025. године, откривено преко 27.000 прекорачења брзине, од чега је 5.500 забележено у зонама пешачких прелаза – што додатно указује на неопходност доследног надзора и подизања свести о значају поштовања ограничења брзине, нарочито у урбаним срединама”, рекао је Стевић.

саобраћајна полиција
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Друштво
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај