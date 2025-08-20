ГРАЂАНИ СРБИЈЕ, ПРОБУДИТЕ СЕ...
НЕ СПАВАЈТЕ ЗА ВОЛАНОМ! Умор је разлог за 10% од укупног броја страдалих у саобраћајним несрећама у Србији ОПАСНИЈИ И ОД АЛКОХОЛА И ДРОГЕ
Потпуковник Дејан Стевић из Управе саобраћајне полиције навео је данас да је број погинулих лица због умора током вожње у Србији чак 10 одсто од укупног броја страдалих у саобраћајним несрећама.
Како је рекао Стевић за Танјуг, умор, односно микросан, опаснији је и од алкохола и психоактивних супстанци током вожње.
''Највише несрећа се дешава управо пред крај пута, кад возачи кажу ‘још пола сата, још 20 км'. Тај тренутак је најопаснији'', навео је он.
Посебно упозорава на забрињавајући број страдале деце у саобраћајним несрећама, а тим поводом је апеловао на родитеље да користе дечја седишта и појас.
''Дете млађе од 12 година не сме бити на предњем седишту. А ако није везано позади, у случају судара седиште постаје бетонски зид'', навео је он.
Професор Саобраћајног факултета Милан Вујанић упозорава да се у образовању возача и даље фокусирамо на технику управљања, док занемарујемо обуку из области безбедносне свести.
Он истиче да су најтрагичније несреће углавном последица ''лажног самопоуздања'' и погрешне представе о сопственој способности управљања возилом, нарочито међу младима који возе моћне аутомобиле.
Према његовим речима, само разлика у брзини од 10 km/h чини огромну разлику током вожње.
''При удару возила брзином од 50 km/h, 40 одсто пешака погине. На 60 km/h - чак 80 одсто. А при 30 km/h тај број пада на 10 одсто'', навео је он.
Вујанић указује и на нужност отвореније комуникације о последицама - чак и шокантним сликама саобраћајних несрећа, као што то раде најбезбедније земље попут Јапана.