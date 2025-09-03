НЕСТАБИЛНО ВРЕМЕ У СРБИЈИ Сунце ујутру, грмљавина увече ТЕМПЕРАТУРА ДО 32 СТЕПЕНА
Данас пре подне очекује се претежно сунчано време уз малу или умерену облачност, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.
У другом делу дана биће променљиво облачно време, средином дана у југозападним, а затим и у осталим пределима нестабилно са локалним пљусковима и грмљавином уз слаб и умерен западни и северозападни ветар.
Минимална температура биће од 12 до 19 степени, а највиша дневна од 24 до 29, на југоистоку и истоку мало топлије од 30 до 32 степена.
У Београду се данас очекује пре подне претежно сунчано уз малу или умерену облачност.
У другом делу дана биће променљиво облачно и нестабилно, повремено са локалним пљусковима и грмљавином уз слаб и умерен северозападни ветар.
Минимална температура биће око 19 степени, а највиша дневна око 27.
Време у наредном периоду
У четвртак ће бити променљиво облачно време, ујутру на југоистоку и истоку местимично са кишом и краткотрајним пљусковима, а током дана и у брдско-планинским пределима и то посебно југозападне и западне Србије.
Од петка се очекује претежно сунчано време уз малу или умерену облачност и топлије, у већини места са максималном температуром од 28 до 32 степена.