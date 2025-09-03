clear sky
НЕСТАБИЛНО ВРЕМЕ У СРБИЈИ Сунце ујутру, грмљавина увече ТЕМПЕРАТУРА ДО 32 СТЕПЕНА

03.09.2025. 07:33 07:43
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
а
Фото: Pixabay.com

Данас пре подне очекује се претежно сунчано време уз малу или умерену облачност, наводи се у прогнози Републичког хидрометеоролошког завода.

У другом делу дана биће променљиво облачно време, средином дана у југозападним, а затим и у осталим пределима нестабилно са локалним пљусковима и грмљавином уз слаб и умерен западни и северозападни ветар.

Минимална температура биће од 12 до 19 степени, а највиша дневна од 24 до 29, на југоистоку и истоку мало топлије од 30 до 32 степена.

У Београду се данас очекује пре подне претежно сунчано уз малу или умерену облачност. 

У другом делу дана биће променљиво облачно и нестабилно, повремено са локалним пљусковима и грмљавином уз слаб и умерен северозападни ветар. 

Минимална температура биће око 19 степени, а највиша дневна око 27.

Време у наредном периоду

У четвртак ће бити променљиво облачно време, ујутру на југоистоку и истоку местимично са кишом и краткотрајним пљусковима, а током дана и у брдско-планинским пределима и то посебно југозападне и западне Србије. 

Од петка се очекује претежно сунчано време уз малу или умерену облачност и топлије, у већини места са максималном температуром од 28 до 32 степена.

(k1info.rs)

