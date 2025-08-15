НИЈЕ САМО НАМА ВРЕЛО, ПАЗИТЕ ЈАЈА Опрезно купујте храну на великим врућинама, све се брже квари ИНСПЕКЦИЈА АПЕЛУЈЕ НА ГРАЂАНЕ ЗБОГ ОВОГА
Високе температуре захтевају и посебан опрез при складиштењу, паковању и продаји хране, а нарочито намирнице животињског порекла.
Ако ланац од производње до складиштења негде закаже, може да дође до озбиљних последица.
Љиљана Ивањац, начелница Одељења ветеринарске инспекције, за Euronews Србија каже да су због тога током новог топлотног таласа чешће на терену, а нарочито у деловима зелених пијаца где се продају месо, млечни производи и јаја.
"Основни услов је да храну држите и чувате на одређеним температурним условима - до четири степена Целзијуса у континуитету. Оно што је битно још је да је и само место, продајна витрина чиста, уредна, да је продавац упознат са правилима хигијене, да је храна обележена, декларисана, да има свој рок трајања, да на тој декларацији постоји и информација о температури чувања, што је један од предмета инспекцијске контроле", истиче Ивањац.
У случају да сумња на исправност неких намирница, инспекција има право да узоркује, а у зависности од резултата анализе могу да дају и одлуку да се храна повуче, објашњава наша саговорница.
"Сви смо одговорни"
У условима када температуре прелазе 30. подеок Целзијусове скале, инспектори испитују и расхладне уређаје у продавницама и на пијацама, а све намирнице које нису на одговарајућем режиму чувања, склањају из промета.
"Наше зелене пијаце имају такозване коморе за складиштење, које су такође предмет надзора. Намирнице морају имати означено порекло - не можете ставити у промет нешто за шта не знате од које животиње потиче, којим је храном храњено, где је заклано, ко је манипулисао у том читавом ланцу исхране, јер сви смо одговорни - произвођач, оператор са храном који гарантује за безбедност и инспекција која надзире цео процес производње хране", каже Ивањац.
Када се утврди нека неправилност код продавца, инспекција "иде уназад" и уколико је проблем у декларисању, долази до произвођача.
"Казне за произвођача могу да буду велике, а може чак и да им се забрани на неки одређени период бављање том врстом делатности. Што се тиче продавца, он се процесуира на суду као одговорно лице, јер га препознајемо као некога ко манипулише храном у моменту контроле", објашњава начелница Одељења ветеринарске инспекције.
Она саветује да се храна купује искључиво у објектима који су за то намењени, који су регистровани и који су под надзором инспекције.
"Храна се купује онда када ви својим чулима, пре свега визуелно, процените и оцените да је условно чувана, да мали термометри показују температуру на четири степена у расхладно продајним витринама. Као потрошачи имамо право да тражимо и да помиришемо храну, да нам неко окрене комад меса за који смо заинтересовани. Свака промена која одступа од боје, од мириса и оно што нема декларацију немојте куповати, али је обавеза и да то споменете кроз пријаву, усмену или писану. Не морате се потписивати, али инспекцији треба доставити такву информацију да бисмо ми могли практично да извршимо свој надзор", закључује Ивањац.
(Euronews.rs)