НИЈЕ СВЕЈЕДНО КОЈЕ ЦВЕЋЕ СУТРА ПОНЕТИ НА ГРОБЉЕ Избор говори о љубави и успомени на покојнике

Сутра, 1. новембра обележавају се Митровске задушнице, дан када се православни верници сећају својих преминулих и одлазе на гробља. Поред свеће, по обичају носи се и цвеће, а ево и које.

Познате и као јесење, Митровске задушнице одржавају се у суботу пред Митровдан (8. новембар). Многи верници тада износе храну, углавном оно што је покојник највише волео, али одлазак на гробље не може да прође без цвећа. 

Међу врстама које се најчешће носе издвајају се хризантеме, које у народном веровању имају посебно значење.

Хризантеме се често сматрају "цвећем туге", док друге врсте, попут кала и љиљана, имају значење које се повезује са вечним миром и одласком душе на други свет.

Уколико је покојник био млад, љиљан симболизује невиност и чистоћу.

 

