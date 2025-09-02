overcast clouds
  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
НИКАКО НЕ ЗАУСТАВЉАЈТЕ АУТО – упозоравају Срби који су летовали у Грчкој! Бугарски преваранти ХАРАЈУ ПУТЕВИМА У ПРАВЦУ СОЛУНА, негде после Ставроса

02.09.2025. 23:21
Пише:
Дневник
Извор:
Информер
грчка
Фото: pexels.com

Срби који су летовали у Грчкој упозорили су на екипу која пљачка на путу ауто-путу између Кавале и Солуна у правцу Солуна, отприлике негде после Ставроса.

На Фејсбук групи Live from Greece једна жена је написала како их је баш на тој деоници ауто-пута зауставио човек који вози црни "ауди А4" регистрован у Бугарској, претпоставља годишта између 2005. и 2007.

Он им је из аута махао да стану, а људи који варају су према њеној процени у касним педесетим годинама.
 

Када смо стали на страну сувозача тј. моју, пришла ми је жена из тог аута и на енглеском ме упитала да ли може да ме пита нешто. Међутим, пошто знам да се преваре и пљачке дешавају редовно, ја сам јој рекла да немам новац и да иде, а она је почела да виче и да млати рукама ка мени са речима да сам луда и отишла, написала је она, па додала:


Помоћ јој сигурно није била потребна јер да јесте, објаснила би ми да јој не треба новац него помоћ. Она има четири златна зуба и поприлично златног накита на себи. Он је просед са изузетно густом косом, просечне грађе и висине рецимо око 175. Пошто смо били са дететом, нисмо хтели даље да се упуштамо у разговор са њима већ смо само наставили пут, додала је жена.

Ова Српкиња је, на срећу, знала да преваре постоје, али сада жели да упозори и друге људе, како не би доживели непријатност.

Људи у коментарима потврдили су да овај вид преваре постоји, те упозорили да никоме не стајете на путу.

Већ годинама има тих случајева с бугарским држављанима дуж пута (као, квар на ауту). Стану са стране и чекају или заустављају. Пријављујемо полицији ако покушају да нас зауставе, написао је други члан групе, пише Информер.
 

