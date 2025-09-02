ПРЕВАРА ДЕЦЕНИЈЕ Лажна чуда донела 365.000 евра брачном пару
Ђизела Кардија и њен супруг Ђани могли би се наћи пред судом због оптужби за тешку превару.
Према писању римског листа Ил Месагеро, истрагом је утврђено да у Тревињану никада није било чуда ни указања Девице Марије, иако су хиљаде верника веровале супротно.
Годинама су људи долазили да виде статуу Госпе купљену у Међугорју, која је, наводно, свака три дана испуштала крваве сузе. Кардија је тврдила да се ради о божанском знаку, док су верници остављали донације. Међутим, форензичка анализа открила је да су трагови крви заправо ДНК саме Кардије, чиме је потврђена сумња у превару.
Експерт Емилијано Ђардина, познат по учешћу у великим криминалистичким истрагама, потврдио је да су четири узорка – два са образа статуе, један са лица и један са одеће – идентични генетском профилу осумњичене.
На превари је, према наводима тужилаштва, прикупљено око 365.000 евра, а кућа и земљиште Кардије и њеног супруга претворени су у својеврсно “светиште” где су окупљали вернике. Они су тврдили да ће само прихватањем култа тзв. “Мадоне из Тревињана” људи избећи предстојеће катастрофе и божанске казне.
Истрага је покренута након што је бивши следбеник, Луиђи Avella, пријавио пар властима. Он тврди да им је између 2020. и 2021. године дао укупно 123.000 евра, као и додатне месечне прилоге од 300 евра, пре него што је открио да је реч о превари, пренео Telegraf/Express24.sata.hr