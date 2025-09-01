clear sky
НЕ НАСЕДАЈТЕ НА ОВЕ СЦЕНЕ У БЛИЗИНИ СОЛУНА Преваранти са лажним златом вребају на путу кроз Грчку

01.09.2025. 13:23 13:29
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
ауто
Фото: Pixabay

На друштвеним мрежама кружи озбиљно упозорење туристима из Србије и региона који путују у Грчку – у близини границе и на више прилаза појавиле су се групе превараната који на веома уверљив начин покушавају да обману путнике.

Према поруци која је подељена у групи Ливе фром Грееце, реч је о добро организованим преварама које циљају аутомобиле са српским или македонским таблицама.

– Када виде наше таблице, урлају, машу да станемо као да су у невољи. Лажу да немају кеш, да су богати, али да им треба новац због квара. Нуде ‘злато’ за кеш, али у ствари је то обична лимарија. Има и оних који директно пљачкају оне који стану да помогну. Имају лепа аута, одлично су обучениправи глумци. Круже од наплатне рампе после Солуна до Евзонија и обрнуто. Све у паровима са женама. ОПРЕЗ! – наводи се у упозорењу.

Сведочења туриста потврђују да је реч о честој појави.

– Ово је тачно, нас је заустављао један Ром са женом у црном аудију са берлинским таблицама на укључењу за Халкидики. Више аутомобила је покушавао да заустави. Чим смо спустили прозор, све нам је било јасно и одмах смо наставили – написао је један корисник.

Други је додао:

– Црни ауди А8 са пољским таблицама и даље оперише на скретању за Евзони, педесетак километара од границе. У возилу су били старији мушкарац и жена, Роми. Заустављали су аутомобиле испред нас.

Иако делују уверљиво – возе луксузна возила и пристојно су обучени – ови преваранти унапред припремљеним сценаријем настоје да изнуде новац. У најбољем случају реч је о замени” злата за кеш, док су забележене и ситуације у којима су покушали пљачку путника који су из добре воље стали да помогну.

Савет туристима је да не заустављају возило на овакве знаке и да о сваком сумњивом случају обавесте грчку полицију.

превара грчка туризам Евзони
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Вести Друштво
