НЕ НАСЕДАЈТЕ НА ОВЕ СЦЕНЕ У БЛИЗИНИ СОЛУНА Преваранти са лажним златом вребају на путу кроз Грчку
На друштвеним мрежама кружи озбиљно упозорење туристима из Србије и региона који путују у Грчку – у близини границе и на више прилаза појавиле су се групе превараната који на веома уверљив начин покушавају да обману путнике.
Према поруци која је подељена у групи Ливе фром Грееце, реч је о добро организованим преварама које циљају аутомобиле са српским или македонским таблицама.
– Када виде наше таблице, урлају, машу да станемо као да су у невољи. Лажу да немају кеш, да су богати, али да им треба новац због квара. Нуде ‘злато’ за кеш, али у ствари је то обична лимарија. Има и оних који директно пљачкају оне који стану да помогну. Имају лепа аута, одлично су обучени: прави глумци. Круже од наплатне рампе после Солуна до Евзонија и обрнуто. Све у паровима са женама. ОПРЕЗ! – наводи се у упозорењу.
Сведочења туриста потврђују да је реч о честој појави.
– Ово је тачно, нас је заустављао један Ром са женом у црном аудију са берлинским таблицама на укључењу за Халкидики. Више аутомобила је покушавао да заустави. Чим смо спустили прозор, све нам је било јасно и одмах смо наставили – написао је један корисник.
Други је додао:
– Црни ауди А8 са пољским таблицама и даље оперише на скретању за Евзони, педесетак километара од границе. У возилу су били старији мушкарац и жена, Роми. Заустављали су аутомобиле испред нас.
Иако делују уверљиво – возе луксузна возила и пристојно су обучени – ови преваранти унапред припремљеним сценаријем настоје да изнуде новац. У најбољем случају реч је о „замени” злата за кеш, док су забележене и ситуације у којима су покушали пљачку путника који су из добре воље стали да помогну.
Савет туристима је да не заустављају возило на овакве знаке и да о сваком сумњивом случају обавесте грчку полицију.